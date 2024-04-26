Жители села в Алматинской области рискуют жизнью, чтобы добраться до больницы и школы

Жители села Кендала в Алматинской области каждый день рискуют жизнью и передвигаются по опасному самодельному мосту через реку, чтобы добраться в школу или больницу, передает телеканал Almaty.tv.

Как сообщает телеканал, в селе Кендала Алматинской области дети ходят в школу по опасной самодельной переправе через реку. Здесь, по словам сельчан, не раз происходили трагедии — людей просто уносило сильным течением. А при сильном потоке воды эту самодельную конструкцию просто смывает.

Решить вопрос с мостом жители просили местных чиновников, но проблема не решена до сих пор.

"Каждый год получается у нас зимой заморозки сильные, лед. И поэтому детям приходится проходить очень тяжело. Также случаи были такие, что женщины здесь падали", — рассказал житель дачного массива Тимур Исмаилов.

"Сделали сами и пользуемся теперь. Нам этот мост как воздух необходим, так как мы в самой нижней части дач живем. Такси к нам не едет из-за плохих дорог, автобус не заезжает внутрь", — поделилась жительница дачного массива Индира Козыбакова.

Дачный массив, как сообщает телеканал, появился еще в 70-е годы прошлого века. И с тех пор надежный мост здесь так и не построили.

Сейчас в этих дачных массивах проживает уже свыше 5 тысяч человек, более 500 из которых — школьники. Местные власти на просьбы сельчан реагируют и обещают решить вопрос, но до конкретных действий дело так и не доходит.

"Нам же обещали (построить мост - прим. ред.), на это якобы выделили огромные миллионы. Не то 100, не то 60 миллионов. Но точно мы не знаем, нам не докладывают, выделили деньги на строительство. И где этот мост?!" — возмутилась жительница дачного массива Людмила Елисова.

Аким Рахатского сельского округа и вовсе заявил, что бюджетные средства на эти нужды расходовать не будет. Жители дачных кооперативов, по словам чиновника, должны улучшать инфраструктуру за свои деньги.

"Эта проблема поднималась в прошлом году. Из-за поднятия уровня воды здесь смыло самодельный мост. Данный мост нигде на учете не стоит, не зарегистрированный, неофициальный. Сюда приходили и проектировочные организации, уполномоченные государственные органы рассматривали этот вопрос.

Мы со своей стороны отправили заявку в районный акимат, а районный акимат со своей стороны заявку отправил в областной. Это на стадии рассмотрения", — сообщил аким сельского округа Кайсар Богусбаев.

Местные жители своей главной проблемой видят то, что им не присваивают статус села. Тогда, как уверены они, им бы построили школы и больницы, и сельчанам не пришлось бы ходить в соседний аул через опасную переправу.

Всего в Енбекшиказахском районе более 150 дачных массивов. Сейчас им поэтапно дают статус населенного пункта. Но это вопрос не одного дня.

Напомним, ранее мы писали, что из-за размыва почвы жители села Кемертоган в Алматинской области каждый день живут в страхе и боятся уйти под землю вместе со своими домами.

Жители села Болек в Алматинской области ранее также просили власти построить им безопасный переход через водный канал — ранее здесь умер мужчина.

В ноябре прошлого года мы писали, что жители села Есейхан в Жамбылской области несколько лет не могут добиться, чтобы из их поселка проложили безопасную дорогу. Из-за ее отсутствия зимой жители не могут добраться до больниц.