Top.Mail.Ru

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
День Победы
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Жители села в Алматинской области рискуют жизнью, чтобы добраться до больницы и школы

Опубликовано:

Самодельный мост в селе Алматинской области
Самодельный мост в селе Алматинской области. Фото: Almaty.tv

Жители села Кендала в Алматинской области каждый день рискуют жизнью и передвигаются по опасному самодельному мосту через реку, чтобы добраться в школу или больницу, передает телеканал Almaty.tv.

Как сообщает телеканал, в селе Кендала Алматинской области дети ходят в школу по опасной самодельной переправе через реку. Здесь, по словам сельчан, не раз происходили трагедии — людей просто уносило сильным течением. А при сильном потоке воды эту самодельную конструкцию просто смывает.

Решить вопрос с мостом жители просили местных чиновников, но проблема не решена до сих пор.

"Каждый год получается у нас зимой заморозки сильные, лед. И поэтому детям приходится проходить очень тяжело. Также случаи были такие, что женщины здесь падали", — рассказал житель дачного массива Тимур Исмаилов.

"Сделали сами и пользуемся теперь. Нам этот мост как воздух необходим, так как мы в самой нижней части дач живем. Такси к нам не едет из-за плохих дорог, автобус не заезжает внутрь", — поделилась жительница дачного массива Индира Козыбакова.

Дачный массив, как сообщает телеканал, появился еще в 70-е годы прошлого века. И с тех пор надежный мост здесь так и не построили.

Сейчас в этих дачных массивах проживает уже свыше 5 тысяч человек, более 500 из которых — школьники. Местные власти на просьбы сельчан реагируют и обещают решить вопрос, но до конкретных действий дело так и не доходит.

"Нам же обещали (построить мост - прим. ред.), на это якобы выделили огромные миллионы. Не то 100, не то 60 миллионов. Но точно мы не знаем, нам не докладывают, выделили деньги на строительство. И где этот мост?!" — возмутилась жительница дачного массива Людмила Елисова.

Аким Рахатского сельского округа и вовсе заявил, что бюджетные средства на эти нужды расходовать не будет. Жители дачных кооперативов, по словам чиновника, должны улучшать инфраструктуру за свои деньги.

"Эта проблема поднималась в прошлом году. Из-за поднятия уровня воды здесь смыло самодельный мост. Данный мост нигде на учете не стоит, не зарегистрированный, неофициальный. Сюда приходили и проектировочные организации, уполномоченные государственные органы рассматривали этот вопрос.

Мы со своей стороны отправили заявку в районный акимат, а районный акимат со своей стороны заявку отправил в областной. Это на стадии рассмотрения", — сообщил аким сельского округа Кайсар Богусбаев.

Местные жители своей главной проблемой видят то, что им не присваивают статус села. Тогда, как уверены они, им бы построили школы и больницы, и сельчанам не пришлось бы ходить в соседний аул через опасную переправу.

Всего в Енбекшиказахском районе более 150 дачных массивов. Сейчас им поэтапно дают статус населенного пункта. Но это вопрос не одного дня.

Напомним, ранее мы писали, что из-за размыва почвы жители села Кемертоган в Алматинской области каждый день живут в страхе и боятся уйти под землю вместе со своими домами.

Жители села Болек в Алматинской области ранее также просили власти построить им безопасный переход через водный канал — ранее здесь умер мужчина.

В ноябре прошлого года мы писали, что жители села Есейхан в Жамбылской области несколько лет не могут добиться, чтобы из их поселка проложили безопасную дорогу. Из-за ее отсутствия зимой жители не могут добраться до больниц.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2092091-zhiteli-sela-v-almatinskoy-oblasti-riskuyut-zhiznyu-chtoby-dobratsya-do-bolnicy-i-shkoly/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.