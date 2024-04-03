Упасть вместе с домами в обрыв боятся сельчане в Алматинской области (видео)

Из-за размыва почвы жители села Кемертоган в Алматинской области каждый день живут в страхе и боятся уйти под землю вместе со своими домами, передает телеканал "Алматы".

По данным телеканала, в селе Кемертоган Алматинской области из-за обильных осадков обваливается почва прямо рядом с домами сельчан, которые каждый день живут в страхе за себя и свои жилища.

35-летняя многодетная мать Сыргаш Исмаганбетова уже 3 года с ужасом наблюдает за тем, как с каждым разом увеличивается расстояние между ее домом и образовавшимся обрывом. Из-за этого женщина даже не отпускает детей во двор.

"Я живу здесь уже 3 года. Тогда еще не обращала внимание на масштабы обвала. Но с каждым годом земля с грохотом падает вниз. Иногда после осадков измеряю, не приближается ли катастрофа к моему дому. Среди жителей даже есть и те, кто начал строить дом, но бросил эту затею", - рассказала она.

Отмечается, что рядом с опасной зоной сейчас проживают несколько десятков семей. Жители считают, что рыхлая земля тянет за собой и единственную в селе дорогу, по которой люди ежедневно добираются на работу.

"Каждый раз просим местные власти починить дорогу, потому что до обрыва осталось не так уж и много. Мало того, что основная дорога разбита, а если она вообще провалится, то как нам быть дальше? Если бездействовать, то тут могут пострадать и погибнуть люди", - возмутилась жительница села Кемертоган Салтанат Акимбаева.

Раньше этот обвал, по словам сельчан, не угрожал местным. Но из-за проливных дождей, ширина его составляет сейчас примерно 10 метров. После каждых обильных осадков сельчане боятся, что упадут вместе с домами в обрыв. Каких-либо работ по укреплению склона, по словам местных жителей, никто не ведет.

В акимате Иргелинского сельского округа заявили, что о проблеме знают и собираются в скором времени решить ее.

"С наступлением весны совместно с ДЧС мы провели здесь экспертные работы. Также они в скором времени будут проводить исследования касательно реки Каргалы. А после того, как уже будут выяснены все обстоятельства, мы общими усилиями будем уже решать эту проблему", - сообщил заместитель акима Иргелинского сельского округа Аркен Кенжебай.

Пока же на опасном участке местные власти установили оградительную ленту, прямо у подножия склона, чтобы избежать случайных жертв. Но сельчане продолжают бояться: если не приступить к укрепительным работам как можно скорее, беды не избежать.

Ранее сообщалось, что жильцы аварийных домов, находящихся на краю обрыва в Петропавловске, бьют тревогу: в любой момент они могут упасть. Однако местные власти не торопились решать проблему горожан. В зоне риска находятся 30 домов, которые могут остаться под водой, так как находятся на самом краю обрыва.

Также в январе жители села в Павлодарской области, расположенного возле рудника, были обеспокоены тем, что вместе со своими домами могут провалиться под землю. Однако руководство "Майкаинзолото" заверило, что под жилыми домами шахты не располагаются.