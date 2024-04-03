Top.Mail.Ru
Происшествия

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
День Победы
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика

Упасть вместе с домами в обрыв боятся сельчане в Алматинской области (видео)

Опубликовано:

Обрыв
Дома около обрыва в селе Алматинской области. Кадр из видео: youtube.com/@AlmatyTVNews

Из-за размыва почвы жители села Кемертоган в Алматинской области каждый день живут в страхе и боятся уйти под землю вместе со своими домами, передает телеканал "Алматы".

По данным телеканала, в селе Кемертоган Алматинской области из-за обильных осадков обваливается почва прямо рядом с домами сельчан, которые каждый день живут в страхе за себя и свои жилища.

35-летняя многодетная мать Сыргаш Исмаганбетова уже 3 года с ужасом наблюдает за тем, как с каждым разом увеличивается расстояние между ее домом и образовавшимся обрывом. Из-за этого женщина даже не отпускает детей во двор.

"Я живу здесь уже 3 года. Тогда еще не обращала внимание на масштабы обвала. Но с каждым годом земля с грохотом падает вниз. Иногда после осадков измеряю, не приближается ли катастрофа к моему дому. Среди жителей даже есть и те, кто начал строить дом, но бросил эту затею", - рассказала она.

Отмечается, что рядом с опасной зоной сейчас проживают несколько десятков семей. Жители считают, что рыхлая земля тянет за собой и единственную в селе дорогу, по которой люди ежедневно добираются на работу.

"Каждый раз просим местные власти починить дорогу, потому что до обрыва осталось не так уж и много. Мало того, что основная дорога разбита, а если она вообще провалится, то как нам быть дальше? Если бездействовать, то тут могут пострадать и погибнуть люди", - возмутилась жительница села Кемертоган Салтанат Акимбаева.

Раньше этот обвал, по словам сельчан, не угрожал местным. Но из-за проливных дождей, ширина его составляет сейчас примерно 10 метров. После каждых обильных осадков сельчане боятся, что упадут вместе с домами в обрыв. Каких-либо работ по укреплению склона, по словам местных жителей, никто не ведет.

В акимате Иргелинского сельского округа заявили, что о проблеме знают и собираются в скором времени решить ее.

"С наступлением весны совместно с ДЧС мы провели здесь экспертные работы. Также они в скором времени будут проводить исследования касательно реки Каргалы. А после того, как уже будут выяснены все обстоятельства, мы общими усилиями будем уже решать эту проблему", - сообщил заместитель акима Иргелинского сельского округа Аркен Кенжебай.

Пока же на опасном участке местные власти установили оградительную ленту, прямо у подножия склона, чтобы избежать случайных жертв. Но сельчане продолжают бояться: если не приступить к укрепительным работам как можно скорее, беды не избежать.

Ранее сообщалось, что жильцы аварийных домов, находящихся на краю обрыва в Петропавловске, бьют тревогу: в любой момент они могут упасть. Однако местные власти не торопились решать проблему горожан. В зоне риска находятся 30 домов, которые могут остаться под водой, так как находятся на самом краю обрыва.

Также в январе жители села в Павлодарской области, расположенного возле рудника, были обеспокоены тем, что вместе со своими домами могут провалиться под землю. Однако руководство "Майкаинзолото" заверило, что под жилыми домами шахты не располагаются.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2077868-selchane-v-almatinskoy-oblasti-boyatsya-upast-v-obryv-vmeste-s-domami-video/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.