"Мы не требуем золотой мост": люди обратились к акимату после несчастного случая в Алматинской области

Жители села Болек в Алматинской области просят власти построить им безопасный переход через водный канал - ранее здесь умер мужчина, передает телеканал "Алматы".

Сейчас для нескольких тысяч жителей дачных массивов и сел сельского округа Болек единственный способ преодолеть водный канал в радиусе нескольких километров - это импровизированный каменный мост. Однако неделю назад здесь умер мужчина - он поскользнулся и он разбился насмерть.

После этого местные власти нашли спонсора и установили перила. Вот только качество работ жителей не устраивает

Каждый день по мосту вынуждены проходить десятки, а то и сотни сельчан. По их словам, почти ежегодно на этой переправе происходят несчастные случаи. Поэтому жители просят построить им комфортный, и главное, безопасный пешеходный мост.

"Такая ситуация происходит уже много лет. Где-то неделю назад, после смерти мужчины, мы собрались, позвали журналистов чтобы нас услышали. Вот построили перила, но они широкие. Здесь дети ходят в школу, если они сорвутся сразу упадут в канал и уже не выбраться из него. За столько лет не могут построить нормальный мост", - возмущена жительница дачного массива Айман Тухтамишова.

"Мы не требуем золотой мост. Сделайте, чтобы он хоть немного соответствовал требованиям безопасности, чтобы мы не переживали за детей, вернутся они со школы или нет", - сказал житель дачного массива Юрий Гайдаенко.

В 2,5 километрах от этого перехода есть проезд для легковых машин. Он связывает несколько дачных массивов. Однако и этот переход через водный канал люди называют опасным.

"Проезд узкий, канал ничем не огорожен. Здесь очень часто падают машины, несколько раз зимой вытаскивали. Двое детей утонули несколько лет назад. И никто не пытается решить проблему", - заявила жительница дачного массива Дилноза Умирзакова.

На встречу к жителям приехал аким Болекского сельского округа. Он отметил, что строительство моста – вопрос, требующий комплексного решения.

"Этот вопрос не решится за год. Мы разрабатываем строительство моста с ответственными органами, будем подавать заявку, но нужно комплексно решить это с представителями БАК, "КазАвтоЖол" и так далее. Необходимо разработать проектно-сметную документацию. Все это занимает время. Пока мы сделали то, что было в наших силах", - сообщил аким Болекского сельского округа Асыл Изиев.

Жители ближайших сел и дачных массивов не намерены ждать новых летальных инцидентов и своими силами пытаются обезопасить переправу. Они построили лестницу к переходу чтобы детям и людям с коляской можно было беспрепятственно подняться на 10-метровое сооружение. Местные отметили, что будут и дальше бороться за постройку моста.