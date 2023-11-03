"Автобус не проедет, авто – с трудом": сельчане на юге Казахстана рискуют жизнью, выезжая из поселка

Жители села Есейхан в Жамбылской области несколько лет не могут добиться, чтобы из их поселка проложили безопасную дорогу. Из-за ее отсутствия зимой жители не могут добраться до больниц, передает телеканал "Хабар 24".

Построить дорогу через гору просят жители села Есейхан в Жамбылской области. Как сообщает телеканал, сложный участок расположен на высоте нескольких сотен метров, и чтобы добраться до районного центра, водители преодолевают опасные повороты, ежедневно рискуя жизнью.

Жителю села Турарбеку Торланбаеву – 86 лет. Аксакал вспоминает, что главную дорогу отсюда проложили через гору еще больше полувека назад, но за все это время до сих пор не заасфальтировали.

При этом зимы, по его словам, здесь суровые, и из-за сильных снегопадов сельчане часто оказываются отрезанными от мира.

"Автобус сюда не проедет, только автомобили ездят и то с трудом. Из-за отсутствия дороги и горных камней очень часто лопаются шины. Дорогу засыпали песком, но его смыли осадки. В сильные метели вообще не можем выехать. Случилось даже, что беременную женщину не смогли отвезти в райцентр", – рассказал он.

Сообщается, что расстояние от села Есейхан до районного центра, города Каратау, составляет 25 километров. Из них почти половину пути сельчане вынуждены проезжать по бездорожью через горы, преодолевая опасные виражи. И эта дорога находится на высоте 350 метров.

Всего в селе насчитывается порядка 250 домов, и за пределы аула жители выезжают ежедневно. По словам местных жителей, ездить приходиться с особой осторожностью. Они отмечают, что неоднократно просили местные власти построить дорогу, но пока – безрезультатно.

"Дорога очень сложная здесь. Зимой очень трудно. Акимы области, района каждый год обещают. Мы 5 лет не можем добиться этого. Никто не говорит, что откажет. Обязательно они обещают только", – говорит еще один местный житель.

Чиновники утверждают, что в 2021 году для строительства сложного участка пути разработали проектно-сметную документацию на 450 миллионов тенге. Но в районном бюджете не хватило средств, поэтому реализовать его не смогли.

"Мы подали заявку в областной бюджет для финансирования половины стоимости проекта, а остальную часть мы выделим из районной казны. Надеемся, что в следующем году заявку одобрят, и тогда начнем прокладывать дорогу", – заявил замакима Таласского района Жайыкбай Шалдаров.

Как скоро появится дорога в горном селе, будет зависеть от выделения средств, отмечают местные власти. Главное, говорят сельчане, чтобы обещание снова не осталось на словах.

Напомним, ранее мы рассказывали, как жители Актобе сами залатали ямы на дорогах, не получив помощи от акимата.

Тогда актюбинцы два года ждали нового асфальта на их улице. Они обратились за помощью к депутату Сание Муратовой, но когда та лишилась мандата, решили залатать ямы сами.

А в Мангистауской области житель села Акшукур возмутился процессом укладки асфальта во время ремонта дорог. Он снял на видео, как рабочий просто засыпает дорогу асфальтобетонной смесью. Автор ролика отмечает, что на месте отсутствует специализированная техника.

В целом еще в мае председатель Комитета автодорог бывшего МИИР РК Толеген Абдуллин рассказал о минусах бетонных дорог и заявил, что ведомство решило пока не использовать этот материал в строительстве.