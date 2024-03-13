Повысить размер стипендий для студентов хотят в Казахстане

На публичное обсуждение вынесен проект поправок в постановление правительства, предусматривающий увеличение размера стипендий казахстанских студентов, передает NUR.KZ со ссылкой на Открытые НПА.

На портале "Открытые НПА" опубликован проект поправок в постановление правительства, который предусматривает увеличение размера стипендий.

Проектом предусматривается увеличение стипендий с 1 сентября 2024 года.

Так, согласно документу, планируется изменить размер стипендий для следующих категорий студентов:

Для бакалавриата - с 41 898 тенге до 47 135 тенге, для отличников - 54 205 тенге;

- с 41 898 тенге до 47 135 тенге, для отличников - 54 205 тенге; Студентам педагогических специальностей - с 67 200 тенге до 75 600 тенге, для отличников - 86 940 тенге;

- с 67 200 тенге до 75 600 тенге, для отличников - 86 940 тенге; Для магистрантов - с 97 024 тенге до 107 061 тенге тенге, для отличников - 123 120 тенге;

с 97 024 тенге до 107 061 тенге тенге, для отличников - 123 120 тенге; Для докторантов - с 217 500 тенге до 240 000 тенге.

Кроме того, в проекте говорится о выплате стипендий студентам, которые учатся по государственному образовательному заказу с полной и частичной оплатой высшего образования. То есть, даже тем, кто частично платит за учебу самостоятельно.

Напомним, с 1 сентября 2023 года в Казахстане был увеличен размер ежемесячных государственных стипендий студентов бакалавриата, магистратуры и докторантуры.

В феврале стало известно, что с сентября 2024 года стипендия обучающихся колледжей Казахстана увеличится на 50%.

При этом в начале учебного года, в сентябре 2023 года, министр науки и высшего образования Саясат Нурбек заявил, что с 2037 года число грантов для поступления в казахстанские вузы может сократиться.

В послании народу Казахстана президент Касым-Жомарт Токаев поручил внедрить Единую добровольную накопительную систему "Келешек", которая охватит детей с пяти лет.

"Эта программа должна предусматривать стартовый образовательный капитал от государства, ежегодную выплату государственной премии, инвестиционный доход.

Данные накопления вкупе со средствами, сформированными в рамках проекта "Нацфонд – детям", позволят им получить качественное образование", – сказал глава государства.

Также в правительстве заявляли, что 6,7 млн детей в Казахстане благодаря проекту "Нацфонд – детям" по достижении 18 лет смогут использовать накопленные средства на образование или покупку жилья.