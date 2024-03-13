Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
День Победы
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика

Повысить размер стипендий для студентов хотят в Казахстане

Опубликовано:

Студенты на занятиях
Студенты. Иллюстративное фото: Tom Werner/Getty Images

На публичное обсуждение вынесен проект поправок в постановление правительства, предусматривающий увеличение размера стипендий казахстанских студентов, передает NUR.KZ со ссылкой на Открытые НПА.

На портале "Открытые НПА" опубликован проект поправок в постановление правительства, который предусматривает увеличение размера стипендий.

Проектом предусматривается увеличение стипендий с 1 сентября 2024 года.

Так, согласно документу, планируется изменить размер стипендий для следующих категорий студентов:

  • Для бакалавриата - с 41 898 тенге до 47 135 тенге, для отличников - 54 205 тенге;
  • Студентам педагогических специальностей - с 67 200 тенге до 75 600 тенге, для отличников - 86 940 тенге;
  • Для магистрантов - с 97 024 тенге до 107 061 тенге тенге, для отличников - 123 120 тенге;
  • Для докторантов - с 217 500 тенге до 240 000 тенге.

Кроме того, в проекте говорится о выплате стипендий студентам, которые учатся по государственному образовательному заказу с полной и частичной оплатой высшего образования. То есть, даже тем, кто частично платит за учебу самостоятельно.

Напомним, с 1 сентября 2023 года в Казахстане был увеличен размер ежемесячных государственных стипендий студентов бакалавриата, магистратуры и докторантуры.

В феврале стало известно, что с сентября 2024 года стипендия обучающихся колледжей Казахстана увеличится на 50%.

При этом в начале учебного года, в сентябре 2023 года, министр науки и высшего образования Саясат Нурбек заявил, что с 2037 года число грантов для поступления в казахстанские вузы может сократиться.

В послании народу Казахстана президент Касым-Жомарт Токаев поручил внедрить Единую добровольную накопительную систему "Келешек", которая охватит детей с пяти лет.

"Эта программа должна предусматривать стартовый образовательный капитал от государства, ежегодную выплату государственной премии, инвестиционный доход.

Данные накопления вкупе со средствами, сформированными в рамках проекта "Нацфонд – детям", позволят им получить качественное образование", – сказал глава государства.

Также в правительстве заявляли, что 6,7 млн детей в Казахстане благодаря проекту "Нацфонд – детям" по достижении 18 лет смогут использовать накопленные средства на образование или покупку жилья.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2067693-povysit-razmer-stipendiy-dlya-studentov-hotyat-v-kazahstane/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.