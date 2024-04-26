Кортеж с молодежью устроил беспредел на дороге в Актау (видео)

Беспредельная и чрезмерно шумная ночная езда молодежи на нескольких машинах в Актау попала видео и возмутила жителей жителей города. Видео пользователи выложили в Сети.

Видео с ночной ездой, вероятно, местной молодежи, размещено в Instagram-паблике na_dorogah_aktau.

На кадрах несколько автомобилей едут в два ряда. При этом другие автолюбители из-за перекрытой кортежом дороги не могут проехать дальше. Все это сопровождается криками высунувшихся по пояс из машин людей.

Как сообщает местное издание Lada.kz, на видео отреагировали стражи порядка. В пресс-службе департамента полиции Мангистауской области сообщили, что выявили всех виновников инцидента.

"Выявлены 12 автовладельцев, допустивших правонарушения. В отношении них составлен ряд административных протоколов по статьям 437, 593, 606, 614, 615 кодекса РК", - сообщили в ведомстве.

Напомним, в конце января двое парней в Сатпаеве поздней ночью устроили в центре города дрифт, нарушив ПДД и создав аварийную ситуацию. Их привлекли к ответственности.

Также в Туркестанской области интерес стражей порядка вызвало появившееся в интернете видео свадебного торжества. Участники праздника устроили беспредел на дороге и открыли стрельбу в воздух. В отношении молодожена и его друзей составили несколько протоколов.

А в Павлодарской области водитель и вовсе решил прокатить друга на капоте авто и при этом устроил дрифт. За создание аварийной обстановки мужчина привлечен к административной ответственности.

Также вначале года в Туркестанской области водитель "Приоры" устроил дрифт с фейерверками на дороге. Мужчину привлекли к ответственности по трем административным статьям.

Добавим, что наказание по ст.606 КоАП РК за нарушение участником дорожного движения правил дорожного движения, повлекшее создание аварийной обстановки, то есть вынудившее других участников движения резко изменить скорость, направление движения, - это штраф в размере десяти месячных расчетных показателей. При этом действие, предусмотренное частью первой настоящей статьи, совершенное повторно в течение года после наложения административного взыскания, влечет лишение права управления транспортным средством на срок шесть месяцев.

По статье 437 КоАП РК нарушение тишины с 22 до 9 часов утра, в том числе проведение в жилище и вне его работ, сопровождаемых шумом, не связанных с неотложной необходимостью, препятствующее нормальному отдыху и спокойствию физических лиц, а равно нарушение тишины развлекательными заведениями, расположенными в жилых зданиях и на территориях жилой застройки, с 22 до 9 часов утра в будние, с 23 до 10 часов утра в выходные и праздничные дни -влечет штраф на физических лиц в размере пяти, на субъектов малого предпринимательства или некоммерческие организации - в размере двадцати, на субъектов среднего предпринимательства - в размере тридцати, на субъектов крупного предпринимательства - в размере 100 МРП.

При этом то же действие, совершенное повторно в течение года после наложения административного взыскания, влечет штраф на физических лиц в размере десяти, на субъектов малого предпринимательства или некоммерческие организации - в размере сорока, на субъектов среднего предпринимательства - в размере шестидесяти, на субъектов крупного предпринимательства - в размере 100 МРП.

По статье 593 КоАП РК:

Несоблюдение правил перевозки пассажиров и грузов -влечет штраф в размере пяти месячных расчетных показателей. Несоблюдение правил пользования ремнями безопасности или мотошлемами -влечет штраф в размере пяти месячных расчетных показателей. Действия, предусмотренные частями первой и второй настоящей статьи, совершенные повторно в течение года после наложения административного взыскания, -влекут штраф в размере десяти месячных расчетных показателей.

По статье 615 КоАП РК за создание препятствий для движения транспортных средств предусмотрен штраф на физических лиц в размере трех, на должностных лиц - в размере десяти месячных расчетных показателей.

По статье 615 КоАП РК за нарушение правил движения пешеходами и иными участниками дорожного движения: