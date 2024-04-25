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"Космическая цена": жители Алматинской области собирают деньги, чтобы купить себе улицы

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Село в Карасайском районе Алматинской области
Улица. Кадр из видео: t.me/eurasia1tvkz/

В Карасайском районе Алматинской области жители собирают деньги, чтобы купить себе улицы. Пути выезда из села оказались расположены на частной территории, передает Первый канал "Евразия".

Жители 25 домов в Карасайском районе могут оказаться запертыми на своих участках. Прожив здесь несколько лет, они вдруг узнали, что единственный въезд на две их улицы - это часть чужой территории.

Участок в 35 соток расположен поперек и перекрывает две дороги, другая сторона застроена домами. Несколько лет назад хозяин участка, который загораживает путь, предложил жителям выкупить у него территорию двух дорог. Тогда он выставил цену 600 тыс. тенге за сотку.

Но в прошлом году у земли появился новый владелец, который посчитал, что право свободно выезжать из собственного дома стоит в несколько раз выше.

"Они нам поставили как бы ультиматум. Сказали: "Вам пару месяцев времени. Либо вы решаете, либо вы у нас покупаете". Но они озвучили космическую цену - 3,6 млн тенге за сотку. А нам нужно 5 соток земли", - рассказал житель села Бауржан Барибаев.

На встречу с ошарашенными новостью жильцами приехали местный аким и архитектор. По их словам, две спорные улицы официально не относятся ни к одному населенному пункту. Эта территория бывшего крестьянского хозяйства, которую распродали по частям. А двух дорог, из-за которых идет спор, в генеральном плане вообще нет.

"Акимат не выделил этот участок. Чей участок был, они поделили и продали людям. Они сами сделали. Как бы сейчас территория входит в черту населенного пункта. Она должна относиться к местному акимату, тогда уже будет дорога, освещение", - сообщил архитектор Райымбекского сельского округа Алмат Шыныбаев.

Местный аким пообещал жителям сесть за стол переговоров с хозяином перекрывающего дорогу участка. Если договориться не удастся, то после официального присоединения этих двух улиц к Райымбекскому сельскому округу территорию дорог для общественного пользования будут изымать через суд.

Ранее жилищная драма разыгралась в селе Жибек Жолы после начала строительства моста. Местные жители обратились с просьбой снести их дома, так как боятся большой беды. По словам людей, чиновники обещали выкупить их жилье, но передумали.

А жители хозяйства Береке в Алматинской области пожаловались на перебои с электричеством, отсутствие дорог и воды. Люди живут в населенном пункте, у которого даже нет статуса села.

В селе Кемертоган из-за размыва почвы местные жители каждый день живут в страхе и боятся уйти под землю вместе со своими домами. Из-за обильных осадков обваливается почва прямо рядом с домами сельчан. В акимате Иргелинского сельского округа заявили, что о проблеме знают и собираются в скором времени решить ее.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2090849-kosmicheskaya-cena-zhiteli-almatinskoy-oblasti-sobirayut-dengi-chtoby-kupit-sebe-ulicy/

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