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"Везде трещины": жители села в Алматинской области просят снести их дома

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Мост построили возле жилых домов
Село Жибек Жолы. Кадр из видео: Almaty. tv

Жилищная драма разыгралась в одном из сел Алматинской области после начала строительства моста: местные просят снести их дома, так как боятся большой беды, передает Almaty.tv.

Ранее, говорят местные, чиновники обещали выкупить их жилье из-за "красной линии" и грядущего сноса, но передумали.

Когда эти дома строились, никакой "красной линии" здесь не было - ее, как отмечается в телесюжете, прочертили уже потом из-за возведения дорожного моста.

Тогда и начались все беды: во время строительства сельчан не только отрезали от центральных коммуникаций, но и повредили их дома.

"Везде трещины. Уже в аварийном состоянии у нас дома. Даже не знаешь, когда он может упасть, рухнуть. Вчера же было землетрясение - мы уже думали, что дом на нас упадет", - заявила жительница села Жибек Жолы Замира Бекниязова.

Подчеркивается, что примерно 4 года назад жители села получили уведомление о сносе жилых объектов из-за такого соседства.

Сельчане даже поддержали эту идею и согласились продать жилье, но затем уполномоченные органы отказались от этой затеи.

"Мы разговаривали с компанией "КазАвтоЖол". Они берут на себя обязательства по проведению ремонтных работ по этим 4 домам. Они сказали, что готовы провести ремонтные работы за свой счет. При получении соответствующих ходатайств мы проведем работу по изъятию. Потому что сейчас, в данный момент, у них четкой позиции нет. Они говорят, что ищут возможности согласно действующим нормативам и стандартам", - сообщил заместитель акима Карасайского района Адис Сейдакматов.

Местные жители же не согласны на ремонт. Сельчане считают, что жить в этих домах теперь небезопасно, да еще и неудобно из-за такого соседства.

Местные чиновники пообещали жителям поговорить о сносе домов с представителями "КазАвтоЖол", однако остается неизвестным, согласятся ли в компании на это.

Отметим, согласно закону "Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан", красные линии - это границы, отделяющие территории кварталов, микрорайонов, иных элементов в планировочной структуре населенных пунктов от улиц (проездов, площадей). Красные линии, как правило, применяются для регулирования границ застройки.

В конце декабря мы писали, что в Шымкенте сотни семей могут остаться без крыши над головой из-за возможного сноса целого микрорайона: дома были построены на "красной линии". На месте, где сейчас стоят дома, хотят построить дорогу.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2057394-vezde-treschiny-zhiteli-sela-v-almatinskoy-oblasti-prosyat-snesti-ih-doma/

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