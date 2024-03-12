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Эзотерика

"Мы словно сироты": жители хозяйства в Алматинской области не могут получить статус села

Опубликовано:

Хозяйство Береке
Хозяйство Береке. Фото: almaty.tv

Жители Алматинской области пожаловались на перебои с электричеством, отсутствие дорог и воды. Люди живут в населенном пункте, у которого даже нет статуса села, передает Almaty.tv.

О своих проблемах журналистам рассказали жители хозяйства Береке в Алматинской области. Здесь проживает около 150 человек, но у хозяйства нет статуса села.

Семья Алановых живет в Береке свыше 30 лет. Все это время, по словам казахстанцев, у них проблемы с электричеством. Дома невозможно одновременно подключать несколько приборов на кухне. Провода просто не выдерживают большого напряжения.

По словам местных жителей, по ночам им порой приходиться брать с собой фонарик. Без него тут небезопасно. Электрические столбы есть, но только света на них нет. Дороги в населенном пункте тоже оставляют желать лучшего, во время дождей по ним невозможно проехать или пройти.

Люди утверждают, из-за отсутствия освещения здесь не редко случаются ДТП - машины сбивают скот. Сейчас жители просят чиновников, чтобы освещение сделали хотя бы вдоль трассы, чтобы дети могли безопасно добираться до дома и переходить дорогу.

"У нас есть дети-студенты, которые приезжают в село. Пусть хотя бы подключат фонари у трассы, обозначат пешеходы. Пошел уже год, как установили столбы, а толку?! Сколько лошадей уже с тех пор сбили. Мы переживаем за наших детей", - возмутился житель хозяйства Марат Исабеков.

"Мы словно сироты. Что мы есть, что нет нас. Нет никакой разницы всем. Если не могут дать статус аула, то пусть переселят нас, дадут участок в Ащысай. Если аким не может добиться статуса, пусть хотя бы по однокомнатному дому выделят нам. Нас тут всего 40 семей", - заявила жительница хозяйства Сандугаш Партаева.

Между тем в акимате говорят, местность не густонаселенная, поэтому и определенного статуса у нее нет. Лишь название, оставшееся со времен СССР - молочно-товарная ферма. Здесь живут всего 150 человек. Для того чтобы включить ее в Генплан, население должно превышать 1 000 человек. Впрочем, чиновники заверили проблему с электричеством они решат в течение двух недель.

"Да, установлены 8 столбов. К сожалению, вопрос подключения трансформаторного блока не рассматривался в договоре. Мы собрали все документы, сейчас ведем переговоры, закупим необходимые материалы. Дорожный знак установим до конца второго полугодия, а столбы подключим в течение двух недель", - сообщил руководитель отдела ЖКХ Енбекшиказахского района Даурен Малибеков.

По словам местных властей, после решения вопроса с электричеством, они займутся установкой дорожных знаков. В последующие два года население полностью обеспечат питьевой водой и дороги обещают отремонтировать.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2066553-my-slovno-siroty-zhiteli-hozyaystva-v-almatinskoy-oblasti-ne-mogut-poluchit-status-sela/

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