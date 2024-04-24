Морозы до -8 градусов ожидаются в Казахстане в середине весны
Опубликовано:
В ближайшие дни в Казахстане синоптики прогнозируют обильные дожди и похолодание до -8, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу "Казгидромет".
По данным метеорологов, под влиянием южного циклона c 25 по 27 апреля в южной половине страны, 25 апреля на северо-западе страны погода будет дождливой, на крайнем северо-западе в ночные часы прогнозируются осадки (дождь, снег).
На юге и юго-востоке республики ожидаются сильные дожди, грозы, не исключены град, шквал.
На остальной территории страны под влиянием отрога антициклона все еще сохранится погода без осадков. По республике прогнозируется порывистый ветер, в ночные часы в северных и восточных регионах - туман.
Отмечается, что холодный фронт постепенно будет смещаться к южным регионам страны, где ожидается постепенное понижение температуры воздуха ночью до 0-12, днем до 10-20 тепла.
В северных регионах пик холода ожидается 25 апреля, здесь столбики термометров ночью опустятся до 0-8 мороза, днем до 5-13 тепла. Затем температура начнет постепенно повышаться днем на севере до 10-17 тепла.
Ранее сообщалось, что в мегаполисах Казахстана ожидаются дожди и похолодание до 11 градусов.
В "Казгидромете" ранее также рассказывали, какой будет погода весной и летом в Казахстане. Тогда сообщалось, что количество осадков в апреле предполагается больше нормы на большей части территории республики.
Синоптики предупреждали казахстанцев, что весной погода может преподнести зимние сюрпризы: ночью - в виде дождя и снега, днем в виде дождя, а в южных регионах при затоках холодных воздушных масс обещали заморозки.
Как вести себя при грозе
В квартире, доме, здании:
- не подходите близко к электропроводке, антеннам,
- закройте окна, выключите телевизор, радио и другие электробытовые приборы,
- не касайтесь металлических предметов.
В транспорте:
- не покидайте авто, при этом закройте окна и опустите антенну радиоприемника;
- прекратите движение и переждите непогоду на обочине или на автостоянке, подальше от высоких деревьев,
- не стойте на высоком месте или в открытом поле.
А вот велосипед и мотоцикл могут являться в это время потенциально опасными. Их надо уложить на землю и отойти на расстояние не менее 30 метров.
На улице:
- помните: в зоне грозы нельзя бегать и суетиться,
- снимите с себя все металлические украшения (цепочки, кольца, серьги),
- не приближайтесь к линиям электропередач или высоким деревьям,
- не стойте рядом с металлической оградой, стальными трубами, рельсами, а также вблизи других проводников электричества.
Что делать при сильном ветре
Находясь в доме или в квартире:
- закройте все форточки и окна, проверьте надежность их закрытия;
- безопасными местами при сильном ветре являются места, удаленные от окон;
Если сильный ветер застал Вас на улице:
- немедленно укройтесь в подъезде или прочном здании;
- не следует прятаться около стен домов, на остановках общественного транспорта, около рекламных щитов, под деревьями, около недостроенных зданий;
- не подходите к оборванным проводам, к раскачивающимся вывескам и т. д.;
- держитесь подальше от гнилых и старых, особенно одиночно стоящих деревьев;
- не паркуйте автотранспорт под деревьями, билбордными конструкциями, электропроводами;
- не пренебрегайте сообщениями о штормовом предупреждении;
- воздержитесь от поездок на личных автомобилях и длительного пребывания на улице.
В случае опасности и для сообщения информации о необходимости проведения спасательных мероприятий звоните на номера телефонов 101, 112.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2090402-morozy-do-8-gradusov-ozhidayutsya-v-kazahstane-v-seredine-vesny/