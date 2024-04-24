Top.Mail.Ru

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
День Победы
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Морозы до -8 градусов ожидаются в Казахстане в середине весны

Опубликовано:

Растение покрытое инеем
Заморозки. Иллюстративное фото: pixabay.com

В ближайшие дни в Казахстане синоптики прогнозируют обильные дожди и похолодание до -8, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу "Казгидромет".

По данным метеорологов, под влиянием южного циклона c 25 по 27 апреля в южной половине страны, 25 апреля на северо-западе страны погода будет дождливой, на крайнем северо-западе в ночные часы прогнозируются осадки (дождь, снег).

На юге и юго-востоке республики ожидаются сильные дожди, грозы, не исключены град, шквал.

На остальной территории страны под влиянием отрога антициклона все еще сохранится погода без осадков. По республике прогнозируется порывистый ветер, в ночные часы в северных и восточных регионах - туман.

Отмечается, что холодный фронт постепенно будет смещаться к южным регионам страны, где ожидается постепенное понижение температуры воздуха ночью до 0-12, днем до 10-20 тепла.

В северных регионах пик холода ожидается 25 апреля, здесь столбики термометров ночью опустятся до 0-8 мороза, днем до 5-13 тепла. Затем температура начнет постепенно повышаться днем на севере до 10-17 тепла.

Ранее сообщалось, что в мегаполисах Казахстана ожидаются дожди и похолодание до 11 градусов.

В "Казгидромете" ранее также рассказывали, какой будет погода весной и летом в Казахстане. Тогда сообщалось, что количество осадков в апреле предполагается больше нормы на большей части территории республики.

Синоптики предупреждали казахстанцев, что весной погода может преподнести зимние сюрпризы: ночью - в виде дождя и снега, днем в виде дождя, а в южных регионах при затоках холодных воздушных масс обещали заморозки.

Как вести себя при грозе

В квартире, доме, здании:

  • не подходите близко к электропроводке, антеннам,
  • закройте окна, выключите телевизор, радио и другие электробытовые приборы,
  • не касайтесь металлических предметов.

В транспорте:

  • не покидайте авто, при этом закройте окна и опустите антенну радиоприемника;
  • прекратите движение и переждите непогоду на обочине или на автостоянке, подальше от высоких деревьев,
  • не стойте на высоком месте или в открытом поле.

А вот велосипед и мотоцикл могут являться в это время потенциально опасными. Их надо уложить на землю и отойти на расстояние не менее 30 метров.

На улице:

  • помните: в зоне грозы нельзя бегать и суетиться,
  • снимите с себя все металлические украшения (цепочки, кольца, серьги),
  • не приближайтесь к линиям электропередач или высоким деревьям,
  • не стойте рядом с металлической оградой, стальными трубами, рельсами, а также вблизи других проводников электричества.

Что делать при сильном ветре

Находясь в доме или в квартире:

  • закройте все форточки и окна, проверьте надежность их закрытия;
  • безопасными местами при сильном ветре являются места, удаленные от окон;

Если сильный ветер застал Вас на улице:

  • немедленно укройтесь в подъезде или прочном здании;
  • не следует прятаться около стен домов, на остановках общественного транспорта, около рекламных щитов, под деревьями, около недостроенных зданий;
  • не подходите к оборванным проводам, к раскачивающимся вывескам и т. д.;
  • держитесь подальше от гнилых и старых, особенно одиночно стоящих деревьев;
  • не паркуйте автотранспорт под деревьями, билбордными конструкциями, электропроводами;
  • не пренебрегайте сообщениями о штормовом предупреждении;
  • воздержитесь от поездок на личных автомобилях и длительного пребывания на улице.

В случае опасности и для сообщения информации о необходимости проведения спасательных мероприятий звоните на номера телефонов 101, 112.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2090402-morozy-do-8-gradusov-ozhidayutsya-v-kazahstane-v-seredine-vesny/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.