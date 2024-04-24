Морозы до -8 градусов ожидаются в Казахстане в середине весны

В ближайшие дни в Казахстане синоптики прогнозируют обильные дожди и похолодание до -8, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу "Казгидромет".

По данным метеорологов, под влиянием южного циклона c 25 по 27 апреля в южной половине страны, 25 апреля на северо-западе страны погода будет дождливой, на крайнем северо-западе в ночные часы прогнозируются осадки (дождь, снег).

На юге и юго-востоке республики ожидаются сильные дожди, грозы, не исключены град, шквал.

На остальной территории страны под влиянием отрога антициклона все еще сохранится погода без осадков. По республике прогнозируется порывистый ветер, в ночные часы в северных и восточных регионах - туман.

Отмечается, что холодный фронт постепенно будет смещаться к южным регионам страны, где ожидается постепенное понижение температуры воздуха ночью до 0-12, днем до 10-20 тепла.

В северных регионах пик холода ожидается 25 апреля, здесь столбики термометров ночью опустятся до 0-8 мороза, днем до 5-13 тепла. Затем температура начнет постепенно повышаться днем на севере до 10-17 тепла.

Ранее сообщалось, что в мегаполисах Казахстана ожидаются дожди и похолодание до 11 градусов.

В "Казгидромете" ранее также рассказывали, какой будет погода весной и летом в Казахстане. Тогда сообщалось, что количество осадков в апреле предполагается больше нормы на большей части территории республики.

Синоптики предупреждали казахстанцев, что весной погода может преподнести зимние сюрпризы: ночью - в виде дождя и снега, днем в виде дождя, а в южных регионах при затоках холодных воздушных масс обещали заморозки.

Как вести себя при грозе

В квартире, доме, здании:

не подходите близко к электропроводке, антеннам,

закройте окна, выключите телевизор, радио и другие электробытовые приборы,

не касайтесь металлических предметов.

В транспорте:

не покидайте авто, при этом закройте окна и опустите антенну радиоприемника;

прекратите движение и переждите непогоду на обочине или на автостоянке, подальше от высоких деревьев,

не стойте на высоком месте или в открытом поле.

А вот велосипед и мотоцикл могут являться в это время потенциально опасными. Их надо уложить на землю и отойти на расстояние не менее 30 метров.

На улице:

помните: в зоне грозы нельзя бегать и суетиться,

снимите с себя все металлические украшения (цепочки, кольца, серьги),

не приближайтесь к линиям электропередач или высоким деревьям,

не стойте рядом с металлической оградой, стальными трубами, рельсами, а также вблизи других проводников электричества.

Что делать при сильном ветре

Находясь в доме или в квартире:

закройте все форточки и окна, проверьте надежность их закрытия;

безопасными местами при сильном ветре являются места, удаленные от окон;

Если сильный ветер застал Вас на улице:

немедленно укройтесь в подъезде или прочном здании;

не следует прятаться около стен домов, на остановках общественного транспорта, около рекламных щитов, под деревьями, около недостроенных зданий;

не подходите к оборванным проводам, к раскачивающимся вывескам и т. д.;

держитесь подальше от гнилых и старых, особенно одиночно стоящих деревьев;

не паркуйте автотранспорт под деревьями, билбордными конструкциями, электропроводами;

не пренебрегайте сообщениями о штормовом предупреждении;

воздержитесь от поездок на личных автомобилях и длительного пребывания на улице.

В случае опасности и для сообщения информации о необходимости проведения спасательных мероприятий звоните на номера телефонов 101, 112.