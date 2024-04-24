Дождь и похолодание до 11 градусов прогнозируют в мегаполисах Казахстана
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Синоптики рассказали, какая погода ожидается в Астане, Алматы и Шымкенте 24 апреля - в одном из мегаполисов ожидается дождь. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.
Сегодня в Алматы обещают дождь. Температура днем поднимется до 23 градусов, а ночью опустится до 13 градусов. Скорость ветра составит 7,6 м/с.
Жителям Астаны синоптики прогнозируют погоду без осадков. Днем воздух прогреется до 11 градусов, ночью температура снизится до 3 градусов. Скорость ветра – 8,2 м/с.
В Шымкенте сегодня будет облачно. В дневное время столбики термометров поднимутся до 26 градусов, ночью опустятся до 15 градусов. Скорость ветра будет на уровне 5,0 м/с.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2089970-dozhd-i-poholodanie-do-11-gradusov-prognoziruyut-v-megapolisah-kazahstana/