Дождь и похолодание до 11 градусов прогнозируют в мегаполисах Казахстана

Синоптики рассказали, какая погода ожидается в Астане, Алматы и Шымкенте 24 апреля - в одном из мегаполисов ожидается дождь. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

Сегодня в Алматы обещают дождь. Температура днем поднимется до 23 градусов, а ночью опустится до 13 градусов. Скорость ветра составит 7,6 м/с.

Жителям Астаны синоптики прогнозируют погоду без осадков. Днем воздух прогреется до 11 градусов, ночью температура снизится до 3 градусов. Скорость ветра – 8,2 м/с.

В Шымкенте сегодня будет облачно. В дневное время столбики термометров поднимутся до 26 градусов, ночью опустятся до 15 градусов. Скорость ветра будет на уровне 5,0 м/с.