Стала известна судьба разваливающегося здания полиции, построенного год назад под Талгаром

В Алматинской области принято решение о судьбе здания полиции, построенного в 2023 году за 94 млн тенге, которое уже разваливается, передает NUR.KZ со ссылкой на региональный департамент Агентства РК по противодействию коррупции.

Как отметили в региональном Антикоре, согласно предоставленной акиматом Талгарского района информации, по данному факту под председательством заместителя акима района Оразхана Каспакбаева с участием представителей заказчика и подрядной организации проводилось рабочее совещание.

На нем были даны поручения провести обследование с привлечением независимого эксперта для получения соответствующего заключения.

"На основании заключения о техническом состоянии и сейсмостойкости здания рекомендовано снести объект в связи с его сейсмоопасностью", - рассказали в Департаменте Агентства РК по противодействию коррупции по Алматинской области.

Подрядной организацией принято решение о возведении нового здания опорного пункта за счет собственных средств в рамках гарантийного обязательства.

Напомним, в селе Кызылкайрат в Алматинской области полицейские попросили переселить их из здания, сданного в эксплуатацию лишь несколько месяцев назад. Правоохранители заселились туда в конце января. С виду с полицейским участком все в порядке. Но внутри была плачевная картина: стены оказались покрыты трещинами, а из щелей сквозил холодный воздух.

В ДП региона проинформировали, что здание находится на балансе местного исполнительного органа. По данному факту в отдел строительства, архитектуры и градостроительства Талгарского района было направлено уведомление, по которому застройщиком планировалось начать восстановительные и ремонтные работы.

А в Енбекшиказахском районе Алматинской области состояние одной из школ после землетрясения обеспокоило родителей и общественность. В стенах появились огромные трещины, через которые проглядывались соседние помещения. Школу в селе Кайыпов возвели 8 лет назад.