Казахстанским водителям станет сложнее получить права: в МВД разъяснили поправки

В МВД Казахстана разъяснили новшества в правилах регистрации транспортных средств и подготовки водителей, передает NUR.KZ со ссылкой на Polisia.kz.

Как сообщает информационный медиапортал МВД, в Казахстане внесены поправки в правила регистрации транспортных средств и подготовки водителей. Подробнее о них рассказали в ведомстве.

"Во-первых, мы упростили повторное присвоение госномеров повышенного спроса. Если вы переехали в другой регион, теперь вы можете оставить за собой номер повышенного спроса, который вы получили в прежнем регионе.

Кроме того, такие же номера можно переоформить на своих близких родственников, то есть на родителей, братьев, сестер, детям, супругу или супруге. Эти поправки нами инициированы с учетом многочисленных обращений граждан, которые сталкивались с такими ситуациями.

Во-вторых, для облегчения процесса регистрации транспорта мы отказались от ряда бумажных документов по его техническим характеристикам. При первичной регистрации транспорта в Казахстане эти документы мы будем получать в электронном формате из базы данных государственных органов", — отмечает начальник департамента — официальный представитель МВД Шынгыс Алекешев.

В то же время в целях исключения рисков мошеннических действий при получении госуслуг возвращено требование о необходимости нотариального заверения сделок купли-продажи автомобилей.

"В этих же целях вводится обязательный осмотр транспорта криминалистами при его первичной регистрации или в случае замены кузова, переоборудования и изменения цвета машины. Кроме того, для получения прав на легковые автомобили и мотоциклы, то есть категорий "А", "В" обязательно требуется прохождение обучения в автошколах. Это самые многочисленные виды транспорта, которые, как показал анализ, являются основными участниками ДТП.

Поэтому теперь для получения прав на их управление необходимо пройти полный курс обучения с получением теоретических знаний и практических навыков вождения. В целом принято 53 поправки. Они вступили в силу с 23 апреля текущего года.

Уважаемые граждане, данные изменения и дополнения в первую очередь направлены на обеспечение вашей безопасности, а также на обеспечение качества услуг, оказываемых полицией гражданам", – рассказал начальник департамента — официальный представитель МВД Шынгыс Алекешев.

Напомним, ранее в мажилисе одобрили законопроект с изменениями в Кодекс об административных нарушениях – в нем исключается ряд штрафов для водителей.

В частности, предлагается не применять лишение прав за дорожно-транспортное происшествие без вреда здоровью. Исключается ответственность за уклонение от уплаты за парковку, так как эти услуги носят гражданско-правовой характер.

Другое нововведение касается нарушителей ПДД без водительских прав – они не смогут получить их в течение 7 лет.

Наряду с этим в Казахстане хотят внедрить новые требования для водителей мопедов.

Сообщалось также, что с начала года в Казахстане подорожала регистрация автомобилей. Она выросла вместе с ростом МРП.

Мы также писали, что с начала 2024 года нарушения правил дорожного движения казахстанским автолюбителям будут обходиться дороже. Это связано с ростом МРП. О размерах самых распространенных штрафов рассказывали здесь.