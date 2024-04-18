Алматинцев предупредили о проведении испытаний теплосетей

В Алматы с 24 апреля по 15 мая будут проводиться испытания теплосетей на прочность. Представители ТОО "Алматинские тепловые сети" предупредили, что не исключены нештатные ситуации, передает NUR.KZ.

"С 24 апреля по 15 мая 2024 года на территории всех районов Алматы будут проводиться гидравлические испытания тепловых сетей.

В эти дни ежедневно с 04:00 до 07:00, когда непосредственно будет происходить проверка магистральных и распределительных трубопроводов, горожанам и гостям мегаполиса рекомендуем быть предельно внимательными, соблюдать элементарные правила предосторожности!

Несмотря на меры обеспечения безопасности, не исключены нештатные ситуации: выход на поверхность воды, частичное разрушение дорожного покрытия, другое", — предупредили специалисты.

В таких случаях горожан попросили не предпринимать никаких самостоятельных действий, немедленно покинуть место происшествия, сообщив о нем в ТОО "Алматинские тепловые сети" по телефонам: 378-06-48, 378-06-62 (прямой номер), call-центр: 341-07-00 или 341-07-77 (добавочный 1011 или 1014), а также 109.

График проведения испытаний теплосетей

24 апреля

Алмалинский и Жетысуский районы: Райымбека — Бродского — Рыскулова — Сейфуллина;

Райымбека — Бродского — Рыскулова — Сейфуллина; Наурызбайский район: Райымбека — Жунусова — Абая — Алтын Орда;

24 и 25 апреля

Алмалинский и Ауэзовский районы: Улугбека — Рыскулбекова — Саина — речка Большая Алматинка;

24 по 26 апреля

Алмалинский, Жетысуский и Медеуский районы: Богенбай батыра — Муратбаева — Макатаева — Сейфуллина — Тобаякова — Назарбаева — Маметовой — Уалиханова;

24 по 28 апреля

Жетысуский и Турксибский районы: Рыскулова — Сейфуллина — Северное Кольцо — Бурундайская;

25 апреля

Алатауский район: Монке би — Момышулы — Райымбека — Фаризы Онгарсыновой.

25 и 26 апреля

Ауэзовский район: Улугбека — Жандосова — Саина — Садвакасова;

26 апреля

Алатауский район: Райымбека — Отрарская — Рыскулова — Немировича-Данченко;

Райымбека — Отрарская — Рыскулова — Немировича-Данченко; Алмалинский район: Чокина — Петрова — Карасай батыра — Райымбека;

с 27 апреля по 14 мая

Бостандыкский район: Аскарова — микрорайон Мирас — санаторий «Алматы» — Саина — Аль-Фараби — микрорайон Казахфильм — Рыскулбекова — Каблукова — Басенова — Утепова — Розыбакиева — Жарокова — микрорайон Алмагуль — Ходжанова — КазНУ — Тимирязева — Ганди — Назарбаева;

Аскарова — микрорайон Мирас — санаторий «Алматы» — Саина — Аль-Фараби — микрорайон Казахфильм — Рыскулбекова — Каблукова — Басенова — Утепова — Розыбакиева — Жарокова — микрорайон Алмагуль — Ходжанова — КазНУ — Тимирязева — Ганди — Назарбаева; Лисянского — Розыбакиева — Жарокова — Экспериментальная база — Ходжанова — Аль-Фараби — микрорайон Алмагуль;

микрорайоны Орбита-1, Орбита-2, Орбита-3, Орбита-4 — Саина — Рыскулбекова — Розыбакиева — речка Большая Алматинка — Утепова — Жарокова — Басенова;

Медеуский район: Тайманова — Чайкиной — Достык — Мендикулова — Аль-Фараби — Жолдасбекова — Достык — Байжанова — санаторий МВД.

29 апреля

Алмалинский и Бостандыкский районы: Карасай батыра — Макатаева — Розыбакиева — Шарипова;

29 и 30 апреля

Наурызбайский район: Проектируемая — Айтбаева — Райымбека — Алтын Алаш;

Ауэзовский, Бостандыкский и Наурызбайский районы:

Толе би — Сатпаева — Ашимова — Ислама Каримова;

с 29 апреля по 2 мая

Алмалинский, Жетысуский и Медеуский районы: Сейфуллина — Рыскулова —Жангильдина — Райымбека — Куратова — Гоголя;

2 и 3 мая

Алмалинский и Бостандыкский и Медеуский районы: Гоголя — Курганская — Сатпаева — Чайковского;

Гоголя — Курганская — Сатпаева — Чайковского; Алмалинский и Ауэзовский районы: Карасай батыра — Райымбека — Яссауи — Емцова.

3 мая

Алмалинский и Бостандыкский районы: Карасай батыра — Тимирязева — Шагабутдинова — Розыбакиева;

6 мая

Алмалинский и Бостандыкский районы: Кабанбай батыра — Жандосова — Варламова — Айманова;

Кабанбай батыра — Жандосова — Варламова — Айманова; Алатауский район: Монке би — Момышулы — Фаризы Онгарсыновой — микрорайон Зердели;

7 мая

Алатауский район: посёлок Аккайнар — Мамбетова — южная сторона БАКа;

13 мая

Алмалинский и Бостандыкский районы: Карасай батыра — Утепова — Розыбакиева — Байзакова;

13 и 14 мая

Алмалинский и Бостандыкский районы: Айтеке би — Панфилова — Шевченко — Желтоксан — Сатпаева — Байтурсынова;

14 и 15 мая

Алмалинский и Бостандыкский районы: Панфилова — Абая — Желтоксан — Тимирязева — Гоголя — речка Есентай;

"Всем потребителям, проживающим в контурах указанных территорий, горячее водоснабжение будет полностью сохранено.

Гидравлические испытания проводятся для проверки состояния теплосетей, их оборудования и выявления проблемных участков трубопроводов в рамках подготовки городского теплокомплекса к предстоящему отопительному сезону.

Просим с пониманием отнестись к временным неудобствам!" — добавили в АлТС.

Согласно информации с официального сайта компании, ТОО "Алматинские тепловые сети" – одно из ключевых звеньев теплоэнергетического комплекса города Алматы.

Основная миссия предприятия заключается в бесперебойном обеспечении тепловой энергией потребителей с применением передовых технологий и оборудования, отвечающим высоким экологическим и технологическим стандартам.

В обслуживании предприятия находится более 437 772 абонентов.