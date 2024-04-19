Одну из улиц в "верхней" части Алматы перекроют для замены теплотрассы

В Алматы на два месяца частично перекроют улицу Ескараева - от проспекта Гагарина до улицы Розыбакиева, передает NUR.KZ со ссылкой на "Алматинские тепловые сети".

Как сообщает коммунальное предприятие, закрытие улицы связано с плановой реконструкцией магистрального трубопровода по улице Ескараева.

"С 23 апреля по 23 июня в Бостандыкском районе Алматы проведут плановую реконструкцию магистрального трубопровода, пролегающего под проезжей частью. Для обеспечения безопасности проведения работ в этот период будет закрыто движение для автотранспорта по улице Ескараева от проспекта Гагарина до улицы Розыбакиева.

Для сохранения комфортных условий жителям данного района горячая вода в дома будет подаваться по временной схеме горячего водоснабжения", — говорится в сообщении.

Замена теплотрассы, как уверены в компании, позволит обеспечить качественным и бесперебойным теплоснабжением 19 многоквартирных жилых домов, 2 детских сада и 39 объектов.

В связи с этим алматинцев просят с пониманием отнестись к вынужденным неудобствам и заранее предусмотреть пути объезда участка.

Накануне сообщалось, что в Алматы 21 апреля перекроют ряд улиц. Связано это с проведением Алматинского полумарафона.

Стоит отметить, что в конце марта по просьбам алматинцев планировалось частично ввести одностороннее движение по улице Ескараева, а именно на участке от проспекта Гагарина до улицы Розыбакиева.

Тогда в Управлении административной полиции Алматы сообщили, что такое решение было принято на основании неоднократных жалоб жителей ряда домов ЖК, а также водителей транспортных средств на трудности разъезда встречных транспортных средств.