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Движение ограничат на одной из улиц Алматы на месяц

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Дорожный знак стоит на дороге
Дорожный знак. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

В Алматы с завтрашнего дня и до конца весны ограничат движение по улице Западный Желтоксан для замены трубопровода и ремонта дороги, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу акимата мегаполиса.

"В Алматы с 24 апреля по 31 мая текущего года будет частично ограничено движение для автотранспорта по улице Западный Желтоксан от улицы М. Ганди до улицы Тимирязева. Временные ограничения обусловлены необходимостью замены магистрального трубопровода и среднего ремонта дорожного полотна", – говорится в сообщении.

Отмечается, что проходящий под названным участком трубопровод, рассчитанный по нормативам на 25 лет службы, эксплуатируется уже более 32 лет – с 1992 года.

"Мониторинг показал, что за последние пять лет здесь зарегистрировано 17 повреждений", – рассказали в акимате.

На время ремонтных работ трубопровода ежедневно с 07:00 до 22:00 движение для транспорта по улице Западный Желтоксан будет односторонним в северном направлении. С 22:00 до 07:00 ежедневно и в выходные дни движение будет перекрыто в обе стороны.

Проезд с улицы Ганди в южном направлении с выездом на проспект аль-Фараби будет организован по улице Козыбаева.

"Параллельно со 2 мая Управлением городской мобильности начнутся работы по среднему ремонту улицы Западный Желтоксан от проспекта аль-Фараби до улицы Тимирязева.

В начале будет производиться ремонт тротуаров и арычной сети, частичная замена поврежденных бордюров, затем фрезеровка асфальтного покрытия. После укладки трубопровода и нижнего слоя асфальтного покрытия будет произведена укладка асфальтобетона с применением полимера на всю ширину дороги", – добавили в ведомстве.

Полностью движение будет восстановлено к 1 июня.

Жителей и гостей города попросили с пониманием отнестись к вынужденным неудобствам и заранее предусмотреть пути объезда указанного участка.

Схема объезда перекрытого участка
Схема объезда перекрытого участка: акимат Алматы

Ранее также сообщалось, что с 23 апреля по 23 июня в Бостандыкском районе Алматы проведут плановую реконструкцию магистрального трубопровода. Будет закрыто движение для автотранспорта по улице Ескараева от проспекта Гагарина до улицы Розыбакиева.

При этом в конце марта по просьбам алматинцев планировалось частично ввести одностороннее движение по улице Ескараева на участке от проспекта Гагарина до улицы Розыбакиева.

Также ранее алматинцев предупреждали о проведении испытаний теплосетей – они будут проходить с 24 апреля по 15 мая во всех районах города.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2089676-dvizhenie-ogranichat-na-odnoy-iz-ulits-almaty-na-mesyats/

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