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Незаконное строительство в Алматы: Бектенов дал поручение Минпромышленности

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Строительные краны на фоне гор
Стройка. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Премьер-министр Олжас Бектенов сегодня на заседании кабмина указал на многочисленные факты нарушений при застройке в Алматы, передает корреспондент NUR.KZ.

Олжас Бектенов остановился на теме строительства жилья в природоохранных зонах и в сейсмоопасных районах.

"Особенно остро этот вопрос стоит в городе Алматы. В прошлом году там было выявлено свыше 150 фактов нарушений при застройке, в том числе в горной местности, вдоль водоемов и на особо охраняемых территориях. Вопрос ужесточения мер строительного контроля, особенно в сейсмических зонах, неоднократно обсуждался. Соответствующие требования закладываются в законодательство. Они должны неукоснительно соблюдаться", – заявил премьер.

В связи с этим глава кабмина поручил Министерству промышленности совместно с заинтересованными госорганами за месяц разработать законодательные поправки по ужесточению мер воздействия на застройщиков и должностных лиц за незаконное строительство.

"Необходимо внести их в проект Строительного кодекса", – подчеркнул Бектенов.

Также сегодня премьер поручал решить системные проблемы долевого строительства и незаконной застройки в Казахстане. В частности он заявил, что в столице компанией "G-Park" строится 7 жилых домов без разрешительных документов и порядка 3,5 тыс. семей уже вложили в них свои средства.

При этом недавно сообщалось, что в Алматы грязевая масса сошла на месте незаконного строительства.

"При строительстве объекта нарушена экосистема – собственник (физлицо) самовольно срезал склон предгорной части и засыпал лог. Таким образом естественная течь воды была перекрыта, в результате чего во время обильных осадков образовалась трещина в искусственном грунте", – рассказывали в акимате.

Также недавно в южной столице начали сносить ЖК "Мечта". Судебные разбирательства по сносу объекта продолжались с 2022 года.

Кроме того, напомним, в середине февраля вице-министр промышленности и строительства Тимур Карагойшин презентовал проект Строительного кодекса в мажилисе. Одной из предложенных в нем мер значилась приостановка строительства при выявленных нарушениях.

Однако депутат Бакытжан Базарбек в резкой форме раскритиковал документ, назвав его "200 страницами белой бумаги", а также заявив, что написать такое мог и школьник. По его словам, казахстанцам не нужно "питать иллюзий" касательно того, что предлагаемый кодекс что-то изменит – поскольку это почти полностью скопированные "старые" нормы.

Проектом Строительного кодекса был также недоволен его коллега Елнур Бейсенбаев. Он удивился цене документа – как отметил мажилисмен, на его разработку понадобилось 382,5 млн тенге в 2023 году.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2089736-nezakonnoe-stroitelstvo-v-almaty-bektenov-dal-poruchenie-minpromyshlennosti/

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