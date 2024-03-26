Одностороннее движение введут на одной из улиц в Алматы

В Алматы по просьбам местных жителей будет частично введено одностороннее движение по улице Ескараева, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП мегаполиса.

По данным правоохранителей, одностороннее движение будет введено на участке улицы Ескараева от проспекта Гагарина до улицы Розыбакиева.

Как сообщили в Управлении административной полиции ДП Алматы, такое решение было принято на основании неоднократных жалоб жителей ряда домов ЖК, а также водителей транспортных средств на трудности разъезда встречных транспортных средств.

"Из-за плотности застройки на участке улице Ескараева от проспекта Гагарина до улицы Розыбакиева, было принято решение в экспериментальных целях организовать одностороннее движение на вышеуказанном участке улице Ескараева в западном направлении", – говорится в сообщении.

Вступить в силу изменения должны с 10 апреля.

Улица Ескараева в Алматы. Скриншот: 2GIS

Также напомним, в прошлом году движение по улице Москвина в Алматы стало двусторонним.

Кроме того, ранее одностороннее движение ввели на улице Егемен Казахстан в Астане.

Согласно правилам дорожного движения, дорогой с односторонним движением является дорога или проезжая часть, по которой движение транспортных средств по всей ширине осуществляется в одном направлении.