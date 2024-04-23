Пик второй волны паводков пройден на севере Казахстана (видео)

В Северо-Казахстанской области вторая волна паводков пошла на спад - перелив на Сергеевском водохранилище начал снижаться, передает сайт телеканала КТК.

Несмотря на рекордные показатели, эксперты прогнозируют, что новых подтоплений вторая волна региону не принесет.

Максимальный перелив в этот раз оказался ниже пиковой отметки первой волны на 62 сантиметра. Водохранилище сейчас заполнено почти на 170%. При этом уровень Есиля снизился больше чем на полметра. Вода ушла из 200 домов. Подтопленными остаются еще около 3 тысяч.

Для ликвидации последствий половодья в затопленных зонах формируют 100 механизированных бригад. Они займутся расчисткой улиц, сносом не подлежащего восстановлению жилья и ремонтом уцелевших строений. Восстанавливать пострадавшие от половодья микрорайоны областного центра будут бригады из сел.

"Перелив над гребнем плотины Сергеевского водохранилища составил 3 метра 60 сантиметров, идет постепенное снижение. Это, конечно, можно сказать, сравнимо с событиями 17-го года, но тем не менее переживать здесь нельзя, потому что это не будет долго. Тот объем воды, который сейчас уже проходит, допустим, Есильский район, он все равно растечется по пойме. Дальнейших подтоплений мы не видим и не увидим", - заявил главный специалист группы по связям с общественностью ДЧС СКО Евгений Журавлев.

Источник: КТК