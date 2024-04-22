"Утонувшего" мужчину нашли живым в Акмолинской области

Чудесная история "воскрешения" произошла в Атбасарском районе - там "утонувшего" мужчину удалось найти живым, передает NUR.KZ со ссылкой на ДЧС Акмолинской области.

По информации ведомства, вчера акмолинских спасателей вызвали для поиска утонувшего мужчины 1977 года рождения на затопленном участке, образовавшемся в результате разлива реки Жабай.

Первый день поисков результатов не дал, но уже сегодня утром мужчину нашли в кустах живым и здоровым.

"Спасенный был рад встрече со спасателями в водолазных костюмах. Сотрудники ДЧС накормили его и доставили на сушу. К слову, мужчина пробыл в кустах полтора дня. Зачем он отправился на затопленный участок, сейчас выясняют в отделе полиции Атбасарского района", - отметили в ДЧС региона.

Напомним, 11 апреля стало известно, что в Акмолинской области вода пришла в город Атбасар. Там проводилась эвакуация населения, были включены все системы оповещения. В Атбасарском районе объявили режим ЧС.

А жители села Орловка в Акмолинской области остались без дороги, потому что ее размыло водой. Велись работы по подсыпке инертного материала для устранения проблемы.

Также в Республиканском оперативном штабе приняли решение об укреплении границ поселка Жибек Жолы близ Астаны.