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Дорогу размыло в селе в Акмолинской области

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Дорогу размыло водой
Дорога. Кадр из видео: instagram.com/sinegor.kz

Жители села Орловка в Акмолинской области остались без дороги, потому что ее размыло водой. Произошедшее прокомментировали в местном акимате, передает NUR.KZ.

Кадры с места событий опубликовали в паблике sinegor в Instagram.

Авто сообщил, что дорогу размыло водой - все началось еще 6 апреля. Тогда, по его словам, начал проваливаться асфальт. Теперь же дорогу размыло полностью - проезда больше нет, отмечается в публикации.

Как пояснили в акимате Есильского района Акмолинской области, на автодороге районного значения "Есиль-Орловка" возле водопропускной трубы произошло размывание дорожного полотна.

Сообщается, что местные исполнительные органы совместно с ТОО "Орловка" ведут работы по подсыпке инертного материала для устранения этой проблемы.

"В текущем 2024 году государственное учреждение "Отдел ЖКХ, ПТ, АД и ЖИ Есильского района Акмолинской области" подало бюджетную заявку на выделение средств для проекта "Средний ремонт водопропускных труб (9 штук) на автомобильной дороге районного значения KC-ES-1 "Есиль-Орловка", - добавили в ведомстве.

Также в акимате сообщили, что население села Орловка, где произошло размытие дороги, составляет 307 человек, в котором насчитывается 123 двора. На текущий момент в населенном пункте имеется достаточные запасы продуктов и медикаментов для обеспечения нужд жителей.

Напомним, в конце марта в Аксуатском районе области Абай размыло дорогу у моста, из-за этого жители села Киндикты оказались отрезаны от мира.

Стоит отметить, что из-за паводковой ситуации в некоторых регионах Казахстана вводят ограничения на трассах.

Например, в Акмолинской области из-за повышения уровня воды и разлива талых вод через дорогу ограничено движение для всех видов транспорта на участке автодороги "Кокшетау-Атбасар" от километра 120 до километра 184, на участке от посёлка Максимовка до города Атбасар.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2082497-dorogu-razmylo-v-sele-v-akmolinskoy-oblasti-video/

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