Средний возраст министров подсчитали в Казахстане
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Аналитики подсчитали средний возраст казахстанских министров. Как оказалось, он составляет почти 50 лет, передает NUR.KZ со ссылкой на портал Ranking.kz.
На 20 февраля текущего года средний возраст министров в Казахстане составил 49,9 года.
Самый "возрастной" министр в текущем составе правительства - глава министерства экологии и природных ресурсов Ерлан Нысанбаев. Ему 62,5 года.
А самым молодым казахстанским министром является глава Минтранспорта Марат Карабаев, которому всего 36,6 года.
Также эксперты изучили возраст министров остальных стран ЕАЭС.
На сегодняшний день средний возраст министров пяти стран-участниц союза составляет 50,9 лет.
Отмечается, что в Казахстане 10 из 21 министра старше этого среднего значения.
Самым "молодым" кабмином был признан состав министров Армении - средний возраст там составляет 40,9 года. А самым "возрастным" - в России, где средний возраст министров выше 55 лет.
Казахстан - на четвертом месте.
Самым "возрастным" министром во всем ЕАЭС является глава МИД России Сергей Лавров - ему почти 74 года. А самым "молодым" является министр высокотехнологической промышленности Армении Мхитар Айрапетян - ему почти 34.
Стоит отметить, что Марат Карабаев вошел в топ-5 самых молодых министров ЕАЭС.
Напомним, что новый состав правительства Казахстана был сформирован 6 февраля этого года.
В новом правительстве Казахстана из 26 человек 21 перешел из "старого состава" кабмина. Среди "новеньких" в кабмине сам премьер-министр и 4 министра.
Новым главой правительства Казахстана с 6 февраля является Олжас Бектенов.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2062937-sredniy-vozrast-ministrov-podschitali-v-kazahstane/