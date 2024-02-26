Средний возраст министров подсчитали в Казахстане

Аналитики подсчитали средний возраст казахстанских министров. Как оказалось, он составляет почти 50 лет, передает NUR.KZ со ссылкой на портал Ranking.kz.

На 20 февраля текущего года средний возраст министров в Казахстане составил 49,9 года.

Самый "возрастной" министр в текущем составе правительства - глава министерства экологии и природных ресурсов Ерлан Нысанбаев. Ему 62,5 года.

А самым молодым казахстанским министром является глава Минтранспорта Марат Карабаев, которому всего 36,6 года.

Министры. Таблица: ranking.kz

Также эксперты изучили возраст министров остальных стран ЕАЭС.

На сегодняшний день средний возраст министров пяти стран-участниц союза составляет 50,9 лет.

Отмечается, что в Казахстане 10 из 21 министра старше этого среднего значения.

Самым "молодым" кабмином был признан состав министров Армении - средний возраст там составляет 40,9 года. А самым "возрастным" - в России, где средний возраст министров выше 55 лет.

Казахстан - на четвертом месте.

Министры. Таблица: ranking.kz

Самым "возрастным" министром во всем ЕАЭС является глава МИД России Сергей Лавров - ему почти 74 года. А самым "молодым" является министр высокотехнологической промышленности Армении Мхитар Айрапетян - ему почти 34.

Стоит отметить, что Марат Карабаев вошел в топ-5 самых молодых министров ЕАЭС.

Министры. Таблица: ranking.kz

Напомним, что новый состав правительства Казахстана был сформирован 6 февраля этого года.

В новом правительстве Казахстана из 26 человек 21 перешел из "старого состава" кабмина. Среди "новеньких" в кабмине сам премьер-министр и 4 министра.

Новым главой правительства Казахстана с 6 февраля является Олжас Бектенов.