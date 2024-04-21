Выше 20 градусов тепла обещают синоптики в Астане, Алматы и Шымкенте
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Синоптики рассказали, какая погода ожидается в Астане, Алматы и Шымкенте 21 апреля. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.
Сегодня в Алматы прогнозируется ясная погода. Температура днем поднимется до 20 градусов, а ночью опустится до 7 градусов. Скорость ветра составит 3,0 м/с.
Жителям Астаны также обещают ясную погоду. Днем воздух прогреется до 24 градусов, ночью температура снизится до 6 градусов. Скорость ветра – 3,4 м/с.
В Шымкенте сегодня ожидается дождь. В дневное время столбики термометров поднимутся до 25 градусов, ночью опустятся до 13 градусов. Скорость ветра будет на уровне 3,4 м/с.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2088359-vyshe-20-gradusov-tepla-obeschayut-sinoptiki-v-astane-almaty-i-shymkente/