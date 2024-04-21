Выше 20 градусов тепла обещают синоптики в Астане, Алматы и Шымкенте

Синоптики рассказали, какая погода ожидается в Астане, Алматы и Шымкенте 21 апреля. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

Сегодня в Алматы прогнозируется ясная погода. Температура днем поднимется до 20 градусов, а ночью опустится до 7 градусов. Скорость ветра составит 3,0 м/с.

Жителям Астаны также обещают ясную погоду. Днем воздух прогреется до 24 градусов, ночью температура снизится до 6 градусов. Скорость ветра – 3,4 м/с.

В Шымкенте сегодня ожидается дождь. В дневное время столбики термометров поднимутся до 25 градусов, ночью опустятся до 13 градусов. Скорость ветра будет на уровне 3,4 м/с.