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Сколько в Казахстане нерастаявшего снега и где ждать дождей – гидрологический прогноз

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Мужчина в сапогах идет по затопленной улице
Паводки. Иллюстративное фото: Christian Feldhaar / Getty Images

Синоптики рассказали, что площадь, покрытая снегом в Казахстане, составляет 3%. При этом в ближайшую неделю в ряде областей будут осадки, передает NUR.KZ со ссылкой на "Казгидромет".

Как рассказали в РГП "Казгидромет", сейчас площадь территории Казахстана, покрытая снегом, составляет 3%. Снежный покров в основном сохраняется в оврагах, лесистой и горной местностях Восточно-Казахстанской, Жамбылской, Туркестанской, Алматинской областей и областях Абай и Жетісу.

Согласно синоптическому прогнозу 20-26 апреля, на большей части страны сохранится неустойчивый характер погоды, в отдельные дни прогнозируется погода без осадков.

Прогнозируются дожди в начале и в середине недели в Восточно-Казахстанской области, в конце недели – на северо-западе, севере, в центре Казахстана, в области Абай, в ночные часы возможен переход дождя в снег (20, 22-24 апреля – в Восточно-Казахстанской области, 25-26 апреля – в Костанайской, Павлодарской областях, 26 апреля – в Акмолинской, Северо-Казахстанской, Карагандинской областях и области Абай).

Сильный дождь прогнозируется 23, 25 апреля в Жамбылской области, 26 апреля – в Туркестанской, Алматинской областях и области Жетісу.

Ранее синоптики рассказали, какая погода ожидается в мае. По их словам, неустойчивый характер погоды – дождь с грозой и порывистым ветром – вероятен в течение месяца, в отдельные дни – с выпадением града. В некоторых областях – жара до +40.

К слову, в Астане поздние заморозки могут наблюдаться до 11 июня.

А сегодня в трех крупнейших городах Казахстана осадков не наблюдается.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2088275-skolko-v-kazahstane-nerastayavshego-snega-i-gde-v-blizhayshie-dni-zhdat-dozhdey-gidrologicheskiy-prognoz/

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