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Стоит ли ждать дождя в мегаполисах Казахстана в эту субботу

Опубликовано:

Кустарники и трава
Кустарники и трава. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Во всех трех мегаполисах Казахстана – Астане, Алматы и Шымкенте – осадков в субботу не предвидится, передает NUR.KZ со ссылкой на РГП "Казгидромет".

В Алматы будет облачно, но осадков не ожидается. Температура днем ожидается в районе +22…+24 градусов, а ночью – опустится до +10…+12. Скорость ветра составит 0-5 м/с.

В Астане также не ожидается осадков. Днем температура воздуха составит +23…+25 градусов, а ночью – снизится до +7…+9. Скорость ветра – 2-7 м/с.

Ждать осадков не стоит и шымкентцам. В дневное время столбики термометров задержутся на отметках +25…+27, а к вечеру – могут опуститься до +13…+15. Скорость ветра будет на уровне 8-13 м/с, днем возможны порывы до 15-20 м/с.

В эти выходные, по данным "Казгидромета", в большинстве областей сохранится погода без осадков. А в некоторых регионах ожидается жара до 32 градусов.

Накануне, напомним, в Астане завершился отопительный сезон.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2088149-stoit-li-zhdat-dozhdya-v-megapolisah-kazahstana-v-etu-subbotu/

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