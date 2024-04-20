Стоит ли ждать дождя в мегаполисах Казахстана в эту субботу

Во всех трех мегаполисах Казахстана – Астане, Алматы и Шымкенте – осадков в субботу не предвидится, передает NUR.KZ со ссылкой на РГП "Казгидромет".

В Алматы будет облачно, но осадков не ожидается. Температура днем ожидается в районе +22…+24 градусов, а ночью – опустится до +10…+12. Скорость ветра составит 0-5 м/с.

В Астане также не ожидается осадков. Днем температура воздуха составит +23…+25 градусов, а ночью – снизится до +7…+9. Скорость ветра – 2-7 м/с.

Ждать осадков не стоит и шымкентцам. В дневное время столбики термометров задержутся на отметках +25…+27, а к вечеру – могут опуститься до +13…+15. Скорость ветра будет на уровне 8-13 м/с, днем возможны порывы до 15-20 м/с.

В эти выходные, по данным "Казгидромета", в большинстве областей сохранится погода без осадков. А в некоторых регионах ожидается жара до 32 градусов.

Накануне, напомним, в Астане завершился отопительный сезон.