Неожиданно закончилась история с "кражей" мешков с песком для дамб в Атырау

В Атырау люди, которых приняли за похитителей мешков с грунтом с защитной дамбы, оказались волонтерами. Они стали жертвами собственной шутки, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Как сообщает пресс-служба ведомства, в настоящее время набережная реки взята под особый контроль в связи с многочисленными жалобами на воровство мешков с построенных дамб.

"Во время патрулирования была замечена группа людей, которая укладывала мешки в багажник автомобиля. На вопрос, чем они занимаются, последовал ответ, что они планируют отвезти мешки к себе домой. Соответственно, полицейские отреагировали в рамках протокола", - пояснили в ДП Атырауской области.

Впоследствии выяснилось, что задержали жителей одного из ближайших жилых комплексов, которые работали в качестве волонтеров на строительстве берегоукрепительных сооружений. В момент приезда полиции они освобождали проезжую часть от заграждающих ее мешков и грунта.

Ситуация в итоге была разрешена. С волонтерами провели разъяснительную беседу.

"Департамент полиции просит относиться серьезно к действующему режиму ЧС и не допускать провокаций в отношении полицейских, выполняющих свою работу, во избежание подобных фактов", - обратились в ведомстве.

Стоит отметить, что в настоящее время обстоятельства произошедшего тщательно проверяются. Также в ведомстве напомнили, что противопаводковые дамбы патрулируются полицией и контролируются с помощью видеокамер.

Напомним, вечером 18 апреля на берегу реки Урал в Атырау были выявлены и задержаны подозреваемые в краже мешков с грунтом - четверо мужчин и одна женщина. Сообщалось о возбуждении уголовного дела по факту мелкого хищения.

Также в Атырау жильцы наиболее близко расположенных к реке частных домов мешали строительным работам, которые грозили сносом их дворов. В связи со сложной ситуацией на место прибыл аким города. Он распорядился возвести защитные дамбы над дорогой перед жилыми домами. С таким решением местные жители согласились.