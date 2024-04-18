До 23 градусов тепла ожидается в мегаполисах Казахстана в четверг

Синоптики рассказали, какая погода ожидается в Астане, Алматы и Шымкенте 18 апреля - осадков ни в одном из мегаполисов не ожидается. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

Сегодня в Алматы обещают ясную погоду без осадков. Температура днем поднимется до 19 градусов, а ночью опустится до 5 градусов. Скорость ветра составит 4,0 м/с.

В Астане, по прогнозам синоптиков, сегодня будет облачно, но без осадков. Днем воздух прогреется до 22 градусов, ночью температура снизится до 5 градусов. Скорость ветра – 7,7 м/с.

В Шымкенте также ожидается ясная погода. В дневное время столбики термометров поднимутся до 23 градусов, ночью опустятся до 12 градусов. Скорость ветра будет на уровне 9,4 м/с.