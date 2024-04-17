Жару до 30 градусов прогнозируют синоптики в Казахстане в ближайшие дни

В Казахстане в ближайшие дни ожидается прекращение осадков и повышение температур, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу "Казгидромет".

В ближайшие дни, по данным синоптиков, в Казахстан придет тепло.

Большая часть территории республики будет находиться под влиянием обширного антициклона — ожидается прекращение осадков и повышение дневных температур воздуха.

Лишь на крайнем севере, восточных регионах и в горах юга-востока ожидается неустойчивый характер погоды: здесь под влиянием атмосферных фронтальных разделов, пройдут осадки (дождь, снег).

По Казахстану в ночные и утренние часы прогнозируются туманы, в дневные часы ожидаются грозы. По республике усилится ветер.

Столбики термометров ночью покажут колебание температуры, а днем значительное повышение температуры на западе, юге до 25-30 градусов тепла, на севере страны до 20-25, на юго-востоке до 23-29 тепла.

Ранее синоптики озвучили прогнозы касательно погоды весной и летом.

Сообщалось, что в апреле и в мае на большей части территории Казахстана средняя за месяц температура воздуха ожидается выше нормы на 1°. В июне средняя за месяц температура воздуха прогнозируется выше нормы на 1-2° на большей части республики, то есть жарче чем обычно, около нормы – в западной части страны. В июле, в августе в Казахстане средняя за месяц температура воздуха ожидается около нормы, лишь в августе — на юге и юго-востоке страны выше нормы на 1°.