Мужчины застряли на авто посреди реки в области Абай
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Сотрудники МЧС спасли в области Абай двух мужчин, которые на своем автомобиле застряли посреди реки, передает NUR.KZ со ссылкой на ведомство.
В Telegram-канале Министерства по ЧС сообщается, что инцидент произошел в районе Аксуат.
"На зимовке спасатели пришли на помощь застрявшим на автомобиле гражданам на реке Тебиске. Путники спасены и сопровождены до ближайшего села Аксуат", - рассказали в МЧС.
Отмечается, что спасенные в порядке - медицинская помощь им не понадобилась.
Спасатели напоминают, что при чрезвычайной ситуации следует звонить по номеру 112.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2086778-muzhchiny-zastryali-na-avto-posredi-reki-v-oblasti-abay/