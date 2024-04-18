Мужчины застряли на авто посреди реки в области Абай

Сотрудники МЧС спасли в области Абай двух мужчин, которые на своем автомобиле застряли посреди реки, передает NUR.KZ со ссылкой на ведомство.

В Telegram-канале Министерства по ЧС сообщается, что инцидент произошел в районе Аксуат.

"На зимовке спасатели пришли на помощь застрявшим на автомобиле гражданам на реке Тебиске. Путники спасены и сопровождены до ближайшего села Аксуат", - рассказали в МЧС.

Отмечается, что спасенные в порядке - медицинская помощь им не понадобилась.

Спасатели напоминают, что при чрезвычайной ситуации следует звонить по номеру 112.