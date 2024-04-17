Дожди обещают синоптики жителям Алматы и Астаны в среду

Синоптики рассказали, какая погода ожидается в Астане, Алматы и Шымкенте 17 апреля - в двух столицах обещают дождь. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

Сегодня в Алматы вновь обещают дождь. Температура днем поднимется до 15 градусов, а ночью опустится до 11 градусов. Скорость ветра составит 2,4 м/с.

Жителям Астаны синоптики также прогнозируют дождь. Днем воздух прогреется до 16 градусов, ночью температура снизится до 10 градусов. Скорость ветра – 9,6 м/с.

А жителей Шымкента ждет ясная погода без осадков. В дневное время столбики термометров поднимутся до 22 градусов, ночью опустятся до 8 градусов. Скорость ветра будет на уровне 8,3 м/с.