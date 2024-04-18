Студентов-медиков выдворят из Казахстана за драку в общежитии

В Семее суд вынес решение о выдворении граждан нескольких стран из Казахстана за массовую драку в общежитии. Все они - студенты медвуза, передает издание Abainewskz.

Семейский городской суд рассмотрел гражданское дело по заявлению городского управления полиции о выдворении граждан Индии, Пакистана и Италии за пределы Республики Казахстан.

В суде было установлено, что шесть студентов участвовали в массовой драке в общежитии университета, нанося друг другу телесные повреждения.

"Вышеуказанные лица постановлениями специализированного суда по административным правонарушениям освобождены от административной ответственности за нанесение побоев или совершение иных насильственных действий, причинивших физическую боль, но не повлекших причинение легкого вреда здоровью в связи с примирением с потерпевшими", — сообщили в пресс-службе городского суда.

Однако из-за нарушения устава организации образования и правил внутреннего распорядка они были отчислены из университета.

"При таких обстоятельствах, учитывая факт проявленного правонарушителями неуважения к требованиям национального законодательства и основам правопорядка страны, суд в целях пресечения совершения повторных правонарушений удовлетворил заявление об их выдворении, обязав покинуть Республику Казахстан в течение 10 суток", — добавили в пресс-службе городского суда.

Отмечается, что решение суда вступило в силу и может быть пересмотрено в кассационном порядке.