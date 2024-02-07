Россиянина выдворили из Казахстана по решению суда

По решению суда за двойное гражданство россиянина выдворили за пределы Казахстана. У него также изъяли казахстанский паспорт, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщает информационный медиапортал ведомства, по законодательству Казахстана после получения любого другого гражданства в течение 30 календарных дней необходимо сдать паспорт и удостоверение личности казахстанского образца и зарегистрировать утрату гражданства.

"Однако некоторые жители Казахстана, будучи гражданами другого государства, используют казахстанские документы для въезда и проживания в Казахстане. Граждане не торопятся сообщать о факте смены гражданства для того, чтобы пользоваться социальными, пенсионными и другими льготами Казахстана", - пояснили в МВД.

Нарушителя законодательства нашли на территории области Абай.

"Сотрудниками миграционной службы установлен 33-летний житель города Семей, который в июле 2023 года приобрел гражданство Российской Федерации, однако умолчал об этом и, соответственно, своевременно не оформил утрату гражданства Республики Казахстан", - рассказал исполняющий обязанности заместителя начальника управления миграционной полиции ДП области Абай Бауыржан Имангажанов.

По решению суда нарушителя привлекли к административной ответственности в виде выдворения за пределы Казахстана.

"У нарушителя изъят казахстанский паспорт и оформлена утрата гражданства", - отметили в МВД.

Отметим, что согласно ст.496 КоАП РК, несообщение в установленные законодательством Республики Казахстан сроки факта приобретения иностранного гражданства влечет штраф в размере 200 МРП (738 400 тенге) либо административное выдворение за пределы Республики Казахстан.

На прошлой неделе стало известно, что за подобное правонарушение крупный штраф назначили мужчине в Восточно-Казахстанской области. Более двух лет назад он получил паспорт гражданина Российской Федерации, но не зарегистрировал утрату казахстанского гражданства.

Ранее сообщалось, что в Восточно-Казахстанской области женщина в течение 20 лет получала пенсию в Казахстане, имея российское и казахстанское гражданство. Ущерб государству составил более 13 млн тенге.