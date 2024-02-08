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Супружескую пару россиян выдворили из Казахстана

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Супружеская пара с чемоданами
Супружеская пара. Иллюстративное фото: Klaus Vedfelt / Getty Images

Полицейские выявили семейную пару россиян, нарушившую казахстанское законодательство о гражданстве. За это их выдворили за пределы Казахстана, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП ВКО.

Как сообщается на официальном сайте ведомства, факт двойного гражданства у супружеской пары обнаружили сотрудники Глубоковского отдела полиции.

Стражи порядка установили, что супруги в августе 2022 года приобрели российское гражданство, не сообщив об этом в органы внутренних дел или заграничные учреждения Казахстана.

"Полицейские изъяли у россиян удостоверения личности и паспорта гражданин Казахстана, а также зарегистрировали утрату казахстанского гражданства", - сообщили в ведомстве.

В отношении семейной пары составили административные материалы по ч.2 ст.496 КоАП РК "Несообщение в установленные законодательством Республики Казахстан сроки факта приобретения иностранного гражданства".

Постановлением Глубоковского районного суда нарушители были привлечены к ответственности в виде выдворения за пределы Республики Казахстан.

Отметим, что по ст.496 КоАП РК несообщение в установленные законодательством Республики Казахстан сроки факта приобретения иностранного гражданства влечет штраф в размере 200 МРП (738 400 тенге) либо административное выдворение за пределы Республики Казахстан.

Вчера сообщалось, что по решению суда за двойное гражданство россиянина выдворили за пределы Казахстана. У него также изъяли казахстанский паспорт. 33-летний житель Семея, в июле прошлого года приобрел гражданство Российской Федерации, однако умолчал об этом.

В январе стало известно, что гражданин России приехал в гости к родителям в Восточно-Казахстанскую область и получил крупный штраф. Более двух лет назад мужчина приобрел российское гражданство, но не зарегистрировал утрату казахстанского. За это ему назначили штраф более 700 тыс. тенге.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2059912-supruzheskuyu-paru-rossiyan-vydvorili-iz-kazahstana/

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