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Использование патрульного авто не по назначению расследуют в Шымкенте (видео)

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Полицейский автомобиль с мигалкой
Патрульный автомобиль полиции. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

В Шымкенте проводится служебное расследование об использовании патрульного автомобиля полиции не по назначению - в личных целях. Об этом сообщили в ДП города, передает Otyrar.kz.

По данным издания, очевидцы прислали в редакцию видеозапись. На кадрах патрульная машина подъезжает к частному дому.

За рулем служебного автомобиля сидит мужчина в гражданской одежде, а на заднем пассажирском сиденье расположились две женщины с ребенком. Видео, по словам очевидцев, было снято 10 апреля.

В ДП Шымкента пообещали выяснить, кто был водителем патрульного автомобиля и привлечь его к ответственности за использование служебного транспорта в нерабочее время, а также для поездки по своим делам.

"В настоящее время по данному факту проводится служебное расследование. В отношении сотрудника полиции будут приняты строгие дисциплинарные меры", - проинформировала пресс-служба ведомства.

В начале года в Семее государственных служащих заподозрили в использовании служебных автомобилей в личных целях. Проверка началась после обращений местных жителей и компаний. Свидетели зафиксировали на видео, как служебные автомобили были припаркованы возле бань, саун, кафе, ресторанов и так далее.

А в феврале стало известно, что глава отдела акимата Щербактинского района Павлодарской области отправилась на служебном авто к мавзолею Габдула Уахита Хазрета, чтобы накрыть стол к совещанию. Это стало поводом для проверки.

Позже сообщалось, что акима Щербактинского района и нескольких его подчиненных наказали за чаепитие в священном месте.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2086580-ispolzovanie-patrulnogo-avto-ne-po-naznacheniyu-rassleduyut-v-shymkente/

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