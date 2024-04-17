Для допроса жертв бытового насилия в Казахстане будут нанимать больше женщин, заявили в МВД

Вице-министр внутренних дел Игорь Лепеха заявил о планах увеличить количество женщин-полицейских в Казахстане, передает корреспондент NUR.KZ.

Игорь Лепеха сообщил, что сейчас дела, касающиеся насилия в отношении женщин и детей, расследуют женщины-следователи.

"Этот опыт принят. Когда женщина-жертва приходит в участок, первоначальный допрос должны проводить женщины.

Сейчас речь идет о том, чтобы нанять 750 женщин в полицию по всему Казахстану. Мы этот опыт изучали. Работаем с акиматами, они нас поддержали. Но, к сожалению, пока есть трения в правительстве по поводу финансирования расширения штата", - сказал Лепеха.

Напомним, в декабре 2023 года спикер мажилиса Ерлан Кошанов заявил о создании в Казахстане женских полицейских участков.

Ужесточение наказания за бытовое насилие в Казахстане

15 апреля президент РК Касым-Жомарт Токаев подписал закон, ужесточающий наказание за бытовое насилие в Казахстане.

Подписанными законами вводятся нормы, ужесточающие ответственность за любые проявления насилия в отношении женщин и детей, а также призванные укрепить институт семьи, безопасность несовершеннолетних:

криминализированы умышленное причинение легкого вреда здоровью и побои. Ужесточена ответственность за умышленное причинение средней тяжести и тяжкого вреда здоровью;

предусмотрены новые принципы брачно-семейного законодательства, основанные на укреплении института брака и семьи, отцовства, материнства и детства, а также принцип обеспечения нравственного и духовного воспитания детей в духе уважения к общечеловеческим, национальным, традиционным, культурным и семейным ценностям;

созданы правовые основы функционирования контакт-центра по вопросам семьи, защиты прав женщин и детей, в роли которого будет выступать юридическое лицо, определяемое уполномоченным органом в сфере информатизации. При этом введена обязанность госорганов не только взаимодействовать по вопросам семьи, защиты прав женщин и детей, но и предоставлять в контакт-центр информацию о принятых мерах по итогам рассмотрения обращений граждан;

законодательно закреплены вопросы создания и функционирования центров поддержки семьи для оказания специальных социальных услуг потерпевшим от бытового насилия;

введена уголовная ответственность за склонение и содействие в совершении самоубийства, а также за пропаганду самоубийства; введена уголовная ответственность за приставание сексуального характера к лицам, не достигшим 16-летнего возраста. Существенно ужесточены наказания за похищение и незаконное лишение свободы несовершеннолетнего;

впервые введена административная ответственность за травлю (буллинг, кибербуллинг) несовершеннолетнего;

установлена обязанность организаций образования незамедлительно сообщать правоохранительным органам о совершении несовершеннолетними или в отношении них противоправных деяний;

в целях обеспечения безопасности детей до 16 лет введен запрет на их принудительную высадку из общественного транспорта при отсутствии у них оплаты за проезд.

Также в связи с принятием нового закона в кодексе "Об административных правонарушениях РК" (КоАП) появились новые виды административных наказаний, связанных с принятым законом. При этом ответственность затрагивает не только родителей, но и других ответственных лиц.

Кроме того, в ООН выразили признательность Казахстану за принятие закона, защищающего жертв домашнего насилия.