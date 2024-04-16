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"От 100 тыс. тенге в одну сторону": ситуацию с ценами на билеты из Атырау объяснили в Air Astana

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Люди сидят в самолете
Борт самолета. Иллюстративное фото: pixabay.com

В Air Astana высказались о ситуации с высокой стоимостью авиабилетов из Атырау. Ранее в Сети начали распространяться подобные скриншоты, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу авиакомпании.

"Air Astana информирует пассажиров о том, что большинство билетов на места в эконом-классе на рейсы из Атырау были выкуплены на ближайшие две недели.

Группа Air Astana организовала 40 дополнительных рейсов из Атырау в Алматы, Астану, Актау, Шымкент в период с 9 по 19 апреля. Всего будет выполнено более 100 рейсов вместе с регулярными.

Однако из-за повышенного спроса со стороны казахстанцев, желающих вылететь из затопленных регионов, возник дефицит авиабилетов в эконом-классе. В связи с этим Группа авиакомпаний делает все возможное для того, чтобы продолжить организацию дополнительных рейсов", – сообщили в Air Astana.

В сообщении также говорится, что в соцсетях появляются скриншоты с высокой стоимостью билетов на маршруты из Атырау.

"Авиакомпания просит обратить внимание, что на большинстве скриншотов со стоимостью билетов от 100 000 тенге в одну сторону отображены билеты в бизнес-классе или билеты с пересадками в Стамбуле или Франкфурте.

Авиакомпания считает, что публикация таких скриншотов направлена на дискредитацию имиджа авиакомпании. В то время как руководство авиакомпании и ее сотрудники делают все возможное для организации дополнительных рейсов, бесплатной перевозки гуманитарной помощи", – отметили представители авиакомпании.

Пассажиров, не нашедших билеты в эконом-классе на прямые рейсы из Атырау или других городов Казахстана на сайте авиакомпании, призвали проверить другие ближайшие даты или обратиться в Центр бронирования и информации авиакомпании.

Напомним, недавно в соцсетях появились скриншоты с высокими ценами на авиабилеты из Атырау – в регионе наблюдалась сложная ситуация из-за паводков. В Air Astana тогда проясняли ситуацию.

А несколько дней назад в КГА сообщили о договоренности с перевозчиками о том, что все тарифы эконом-класса на прямых рейсах из Атырау с 13 по 24 апреля не будут превышать 40 тыс. тенге в одну сторону.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2086010-bilety-ot-100-tys-tenge-v-odnu-storonu-situatsiyu-s-tsenami-na-bilety-v-atyrau-obyasnili-v-air-astana/

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