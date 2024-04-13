Не поднимать стоимость билетов из Атырау выше 40 тыс. тенге согласились казахстанские перевозчики

Ряд мер касательно авиасообщения из Атырау приняли авиаперевозчики Казахстана совместно с министерством транспорта страны, передает NUR.KZ со ссылкой на КГА.

Была достигнута договоренность с перевозчиками, что все тарифы эконом-класса на прямых рейсах из Атырау не будут превышать 40 тыс. тенге в одну сторону.

Данные тарифы будут доступны с 13 по 24 апреля.

Пассажирам рекомендовали проверять и приобретать авиабилеты на официальных сайтах авиакомпаний.

Кроме того, к имеющимся 73 регулярным рейсам в неделю из Атырау казахстанскими авиакомпаниями добавлено 49 рейсов в неделю из Атырау в Астану, Алматы, Актау, Шымкент.

Отметим, накануне глава государства провел заседание Республиканского штаба по координации противопаводковых мероприятий и ликвидации последствий паводков. В ходе заседания Касым-Жомарт Токаев предупредил о недопустимости роста цен на авиа- и железнодорожные билеты для граждан.

Также еще раз подчеркнул необходимость держать на особом контроле вопросы продовольственной безопасности в пострадавших регионах и не допускать повышения цен.

Напомним, ранее в Сети были опубликованы скриншоты с высокими ценами на авиабилеты из Атырау - цены на некоторые билеты превышали 610 тыс. тенге.

На случай обратила внимание компания Air Astana. Авиаперевозчик пояснил, что автор опубликовал некорректную информацию.

"На данных скринах опубликована стоимость авиабилетов из Атырау в Алматы, Астану или Актау, однако указаны рейсы с одной или двумя пересадками в Стамбуле, а также один из сегментов представлен билетами бизнес-класса. Таким образом такие скрины вводят общественность в заблуждение", - сообщили в Air Astana.