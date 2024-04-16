Грязевая масса сошла в Алматы на месте незаконного строительства (фото)

В Алматы из-за сильных осадков произошел сход грязевой массы на участке, где велись строительные работы – разрешения на это у собственника участка не было, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат города.

Сообщается, что в связи с обильным выпадением осадков по улице Керей-Жанибек хандар в Алматы произошел сход грязевой массы, повлекший провал части асфальта и засор канализационных сетей.

"При обследовании выявлено, что сход грязевой массы произошел в результате среза горы и строительства объектов в микрорайоне "Музтау". Установлено, что на участке 2768 в ПК "Горный Гигант" при строительстве объекта нарушена экосистема – собственник (физлицо) самовольно срезал склон предгорной части и засыпал лог. Таким образом естественная течь воды была перекрыта, в результате чего во время обильных осадков образовалась трещина в искусственном грунте.

При этом строительство и земляные работы собственник начал, не имея разрешительных документов на земельном участке с целевым назначением для ведения крестьянского хозяйства", – рассказали в пресс-службе акимата.

Сейчас строительно-монтажные работы на объекте приостановлены.

Коммунальные службы организовали отвод, последствия схода грязевой массы устранены. Отмечается, что дорожное покрытие будет восстановлено при улучшении погодных условий.

Пострадавший участок. Фото: акимат Алматы

"Управлением градостроительного контроля Алматы инициируется внеплановая проверка в отношении собственника, по результатам которой будут приняты административные меры по части 1 статьи 316 КРКоАП с выдачей предписания на устранение допущенных нарушений путем приведения земельного участка в первоначальное состояние", – добавили в ведомстве.

Подчеркивается, что по району, учитывая прогноз погоды в мегаполисе, была усилена работа коммунальных служб, организовано дежурство. Участки, находящиеся в зоне риска подтопления, находятся на контроле акимата Алматы, заверили специалисты.

Напомним, что в южной столице сегодня весь день идет дождь. По прогнозам синоптиков, осадки могут продолжиться до утра 17 апреля.

При этом ранее мы рассказывали, что в Алматы во время дождя затопило 6 участков улиц. По состоянию на 09:00, было зафиксировано 12 участков с накоплением воды, которые оперативно устранены. Причина – засорение арычных сетей.

В соцсетях жители города делились кадрами залитых водой улиц.

Кроме того, в ДЧС рассказывали, как обстоят дела с уровнем воды в четырех реках, протекающих по территории Алматы. Жителей горных и предгорных районов Алматинской области и Алматы предупреждали о возможных разливах и подтоплениях.

Отметим, что в мегаполисе до конца этой недели ожидаются проливные дожди.