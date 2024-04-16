Грязевая масса сошла в Алматы на месте незаконного строительства (фото)
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В Алматы из-за сильных осадков произошел сход грязевой массы на участке, где велись строительные работы – разрешения на это у собственника участка не было, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат города.
Сообщается, что в связи с обильным выпадением осадков по улице Керей-Жанибек хандар в Алматы произошел сход грязевой массы, повлекший провал части асфальта и засор канализационных сетей.
"При обследовании выявлено, что сход грязевой массы произошел в результате среза горы и строительства объектов в микрорайоне "Музтау". Установлено, что на участке 2768 в ПК "Горный Гигант" при строительстве объекта нарушена экосистема – собственник (физлицо) самовольно срезал склон предгорной части и засыпал лог. Таким образом естественная течь воды была перекрыта, в результате чего во время обильных осадков образовалась трещина в искусственном грунте.
При этом строительство и земляные работы собственник начал, не имея разрешительных документов на земельном участке с целевым назначением для ведения крестьянского хозяйства", – рассказали в пресс-службе акимата.
Сейчас строительно-монтажные работы на объекте приостановлены.
Коммунальные службы организовали отвод, последствия схода грязевой массы устранены. Отмечается, что дорожное покрытие будет восстановлено при улучшении погодных условий.
"Управлением градостроительного контроля Алматы инициируется внеплановая проверка в отношении собственника, по результатам которой будут приняты административные меры по части 1 статьи 316 КРКоАП с выдачей предписания на устранение допущенных нарушений путем приведения земельного участка в первоначальное состояние", – добавили в ведомстве.
Подчеркивается, что по району, учитывая прогноз погоды в мегаполисе, была усилена работа коммунальных служб, организовано дежурство. Участки, находящиеся в зоне риска подтопления, находятся на контроле акимата Алматы, заверили специалисты.
Напомним, что в южной столице сегодня весь день идет дождь. По прогнозам синоптиков, осадки могут продолжиться до утра 17 апреля.
При этом ранее мы рассказывали, что в Алматы во время дождя затопило 6 участков улиц. По состоянию на 09:00, было зафиксировано 12 участков с накоплением воды, которые оперативно устранены. Причина – засорение арычных сетей.
В соцсетях жители города делились кадрами залитых водой улиц.
Кроме того, в ДЧС рассказывали, как обстоят дела с уровнем воды в четырех реках, протекающих по территории Алматы. Жителей горных и предгорных районов Алматинской области и Алматы предупреждали о возможных разливах и подтоплениях.
Отметим, что в мегаполисе до конца этой недели ожидаются проливные дожди.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2085833-gryazevaya-massa-soshla-vo-vremya-dozhdya-v-almaty-iz-za-nezakonnogo-stroitelstva/