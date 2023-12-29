Будут ли штрафовать предпринимателей за несоответствие объектов дизайн-коду Алматы

Заместитель акима Алматы Аскар Амрин во время XIII сессии маслихата рассказал, будут ли штрафовать предпринимателей за несоответствие объектов дизайн-коду города, передает корреспондент NUR.KZ.

Он отметил, что при внедрении дизайн-кода Алматы будет действовать переходный период в 1,5 года для адаптации к новым подходам. Дизайн-код после утверждения будет внедряться поэтапно.

"Для новых объектов будет действовать полный объем рекомендаций и требований. К уже существующим объектам будем подходить комплексно, чтобы поощрять предпринимателей добровольно и проактивно внедрять принципы дизайн-кода и тем самым улучшать облик нашего города", - сообщил Амрин.

На вопрос о штрафах для предпринимателей замакима отметил такую возможность.

"В нормативе указана ответственность согласно действующему законодательству. У нас по закону ответственность может быть указана в КоАП. Мы внесли предложение в министерство юстиции, в следующем году эти поправки будут приняты, это будет либо штраф, либо демонтаж.

Это будет принято в следующем году, к лету. Для этого мы даем 1,5 года каникул, чтобы бизнесмены и коммерческие и некоммерческие организации могли привести самостоятельно к соответствию с дизайн-кодом, и по прошествии 1,5 лет будет эта ответственность для действующих.

Для новых, которые сейчас идут, они будут в урбанистику приходить и мы будем говорить – вот есть утвержденный дизайн-код, нам нужно под такую цветовую гамму эскизы утверждать, морфотипы", - рассказал Аскар Амрин.

Он отметил, что морфотипы будут отличаться от района к району.

По его словам, разработан сайт-сервис дизайн-кода. Это центральная платформа для сбора информации и обмена знаниями. Сайт послужит площадкой для диалога при внедрении дизайн-кода.

При разработке дизайн-кода были определены основные объекты городской среды, кто формирует их и использует. На основе исследований определены следующие категории заинтересованных сторон, которые взаимодействуют с дизайн-кодом: жители города, предприниматели, представители государственных органов, образовательных учреждений и креативного сообщества, а также проектировщики и разработчики.

Напомним, ранее сообщалось, что проект дизайн-кода Алматы вынесли на обсуждение.