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Будут ли штрафовать предпринимателей за несоответствие объектов дизайн-коду Алматы

Опубликовано:

Алматы
Алматы. Фото: акимат Алматы

Заместитель акима Алматы Аскар Амрин во время XIII сессии маслихата рассказал, будут ли штрафовать предпринимателей за несоответствие объектов дизайн-коду города, передает корреспондент NUR.KZ.

Он отметил, что при внедрении дизайн-кода Алматы будет действовать переходный период в 1,5 года для адаптации к новым подходам. Дизайн-код после утверждения будет внедряться поэтапно.

"Для новых объектов будет действовать полный объем рекомендаций и требований. К уже существующим объектам будем подходить комплексно, чтобы поощрять предпринимателей добровольно и проактивно внедрять принципы дизайн-кода и тем самым улучшать облик нашего города", - сообщил Амрин.

На вопрос о штрафах для предпринимателей замакима отметил такую возможность.

"В нормативе указана ответственность согласно действующему законодательству. У нас по закону ответственность может быть указана в КоАП. Мы внесли предложение в министерство юстиции, в следующем году эти поправки будут приняты, это будет либо штраф, либо демонтаж.

Это будет принято в следующем году, к лету. Для этого мы даем 1,5 года каникул, чтобы бизнесмены и коммерческие и некоммерческие организации могли привести самостоятельно к соответствию с дизайн-кодом, и по прошествии 1,5 лет будет эта ответственность для действующих.

Для новых, которые сейчас идут, они будут в урбанистику приходить и мы будем говорить – вот есть утвержденный дизайн-код, нам нужно под такую цветовую гамму эскизы утверждать, морфотипы", - рассказал Аскар Амрин.

Он отметил, что морфотипы будут отличаться от района к району.

По его словам, разработан сайт-сервис дизайн-кода. Это центральная платформа для сбора информации и обмена знаниями. Сайт послужит площадкой для диалога при внедрении дизайн-кода.

При разработке дизайн-кода были определены основные объекты городской среды, кто формирует их и использует. На основе исследований определены следующие категории заинтересованных сторон, которые взаимодействуют с дизайн-кодом: жители города, предприниматели, представители государственных органов, образовательных учреждений и креативного сообщества, а также проектировщики и разработчики.

Напомним, ранее сообщалось, что проект дизайн-кода Алматы вынесли на обсуждение.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2053281-budut-li-shtrafovat-predprinimateley-za-nesootvetstvie-obektov-dizayn-kodu-almaty/

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