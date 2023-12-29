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Дизайн-код Алматы утвердили депутаты: зачем он нужен

Опубликовано:

Алматы
Алматы. Фото: акимат Алматы

Дизайн-код Алматы утвердили депутаты во время очередной XIII сессии маслихата VIII созыва, которая состоялась сегодня, передает корреспондент NUR.KZ.

Заместитель акима города Аскар Амрин подчеркнул, что данный документ решает двойную задачу: сохранение уникального исторического облика и создание образа будущего мегаполиса, соответствующего мировым тенденциям.

"В рамках разработки дизайн-кода проведен анализ международного опыта, организовано 15 проектных семинаров с экспертами, в рамках исследования "Анкета горожанина" получено более 13 тыс. анкет жителей нашего города. Более 40-50% респондентов – это алматинцы, живущие здесь с рождения", - сообщил Амрин.

Внедрение дизайн-кода в городское пространство Алматы стало результатом обширных обсуждений и совместных усилий городского сообщества.

Ранее депутаты озвучили ряд рекомендаций и предложений, которые были внесены в проект после обсуждения с разработчиком. В частности, рассмотрена возможность корректировок при многочисленных обращениях граждан в первый год после введения нового дизайн-кода.

В ответ на потребности горожан и предпринимателей аким города Ерболат Досаев поручил внедрять дизайн-код поэтапно. Переходной период обеспечит гибкую адаптацию к новым стандартам. Новые объекты будут поддерживать полный объем рекомендаций, в то время как для уже существующих объектов предусмотрен комплексный подход.

Дизайн-код представляет собой набор приложений, каждый из которых описывает отдельное направление. Таких приложений было шесть: наружная информация, навигация, уличная мебель, озеленение, фасады и ограждения. По поручению акима Алматы добавлено седьмое приложение по освещению городских объектов.

Напомним, ранее сообщалось, что предпринимателей могут штрафовать за несоответствие объектов новому дизайн-коду.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2053284-dizayn-kod-almaty-utverdili-deputaty-zachem-on-nuzhen/

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