Дизайн-код Алматы утвердили депутаты: зачем он нужен

Дизайн-код Алматы утвердили депутаты во время очередной XIII сессии маслихата VIII созыва, которая состоялась сегодня, передает корреспондент NUR.KZ.

Заместитель акима города Аскар Амрин подчеркнул, что данный документ решает двойную задачу: сохранение уникального исторического облика и создание образа будущего мегаполиса, соответствующего мировым тенденциям.

"В рамках разработки дизайн-кода проведен анализ международного опыта, организовано 15 проектных семинаров с экспертами, в рамках исследования "Анкета горожанина" получено более 13 тыс. анкет жителей нашего города. Более 40-50% респондентов – это алматинцы, живущие здесь с рождения", - сообщил Амрин.

Внедрение дизайн-кода в городское пространство Алматы стало результатом обширных обсуждений и совместных усилий городского сообщества.

Ранее депутаты озвучили ряд рекомендаций и предложений, которые были внесены в проект после обсуждения с разработчиком. В частности, рассмотрена возможность корректировок при многочисленных обращениях граждан в первый год после введения нового дизайн-кода.

В ответ на потребности горожан и предпринимателей аким города Ерболат Досаев поручил внедрять дизайн-код поэтапно. Переходной период обеспечит гибкую адаптацию к новым стандартам. Новые объекты будут поддерживать полный объем рекомендаций, в то время как для уже существующих объектов предусмотрен комплексный подход.

Дизайн-код представляет собой набор приложений, каждый из которых описывает отдельное направление. Таких приложений было шесть: наружная информация, навигация, уличная мебель, озеленение, фасады и ограждения. По поручению акима Алматы добавлено седьмое приложение по освещению городских объектов.

Напомним, ранее сообщалось, что предпринимателей могут штрафовать за несоответствие объектов новому дизайн-коду.