Дождь ожидается в двух мегаполисах Казахстана в воскресенье

Синоптики рассказали, какая погода ожидается в Астане, Алматы и Шымкенте 14 апреля в двух мегаполисах ожидается дождь. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

Сегодня в Алматы обещают дождь. Температура днем поднимется до 18 градусов, а ночью опустится до 10 градусов. Скорость ветра составит 2,5 м/с.

Жителям Астаны синоптики прогнозируют погоду без осадков. Днем воздух прогреется до 17 градусов, ночью температура снизится до 7 градусов. Скорость ветра – 9,7 м/с.

В Шымкенте сегодня ожидается дождь. В дневное время столбики термометров поднимутся до 21 градуса, ночью опустятся до 12 градусов. Скорость ветра будет на уровне 5,2 м/с.