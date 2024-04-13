Казахстанцев предупредили о фейковых аккаунтах сотрудников Антикора

Фальшивые аккаунты от имени сотрудников Антикора создали мошенники в популярных мессенджерах, предупредили в пресс-службе ведомства, передает NUR.KZ.

В антикоррупционной службе предупредили о мошенниках, которые в мессенджерах (WhatsApp, Telegram, Instagram) создали фальшивые аккаунты от имени сотрудников и руководства Агентства РК по противодействию коррупции и рассылают фейковую информацию.

"Просьба не доверять недостоверной рассылке, не переходить по сомнительным ссылкам, а также не перечислять средства. В случае наличия таких фактов, просим сообщать в правоохранительные органы Республики Казахстан", - сообщили ведомстве.

Напомним, в начале апреля аким Караганды сообщал о взломе своего телефона.

Недавно аким Павлодарской области Асаин Байханов сообщил, что его подчиненным писали неизвестные якобы от его имени. Глава региона приложил скриншот переписки, в котором фигурирует сообщение о кураторе из КНБ, якобы приезжавшей с проверкой.

Также в пресс-службе правительства рассказали о рассылке информации якобы от имени премьер-министра и членов правительства, содержащей просьбу по перечислению финансовых средств.

"Это фейк. Информация рассылается интернет-мошенниками", – сообщили в пресс-службе кабмина.

На днях главы Мангистауской и Туркестанской областей Нурлан Ногаев и Дархан Сатыбалды рассказали, что неизвестные рассылают от их имени сообщения гражданам в мессенджере.