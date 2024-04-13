Дожди пообещали в двух мегаполисах Казахстана сегодня

Синоптики рассказали, какая погода ожидается в Астане, Алматы и Шымкенте сегодня, 13 апреля. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

Сегодня в Алматы ожидается дождь. Температура днем поднимется до +16 градусов, а ночью опустится до +3 градусов. Скорость ветра составит 2,1 м/с.

Жителям Астаны синоптики прогнозируют облачную погоду. Днем воздух прогреется до +13 градусов, ночью температура снизится до +5 градусов. Скорость ветра – 7,7 м/с.

В Шымкенте сегодня тоже ожидается дождь. В дневное время столбики термометров поднимутся до +20 градусов, ночью опустятся до +11 градусов. Скорость ветра будет на уровне 4,2 м/с.