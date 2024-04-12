Дождь ожидается в одном из мегаполисов Казахстана

Синоптики рассказали, какая погода ожидается в Астане, Алматы и Шымкенте 12 апреля - в одном из мегаполисов обещают дождь. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

Сегодня в Алматы обещают дождь. Температура днем поднимется до 14 градусов, а ночью опустится до 7 градусов. Скорость ветра составит 3,5 м/с.

Жителям Астаны синоптики прогнозируют облачную погоду без осадков. Днем воздух прогреется до 8 градусов, ночью температура снизится до -3 градусов. Скорость ветра – 8,4 м/с.

В Шымкенте сегодня тоже будет облачно. В дневное время столбики термометров поднимутся до 20 градусов, ночью опустятся до 13 градусов. Скорость ветра будет на уровне 4,7 м/с.