Сильные дожди обрушатся на часть Казахстана, предупредили синоптики

Синоптики РГП "Казгидромет" озвучили прогноз погоды по Казахстану на ближайшие три дня - с 13 по 15 апреля, передает NUR.KZ со ссылкой на госметеослужбу.

По словам специалистов, большая часть территории республики остается под влиянием атмосферных фронтальных разделов, в связи с чем здесь сохраняется неустойчивый характер погоды, пройдут дожди, в ночное время на северо-западе, севере и в центре страны возможны дожди с переходом в снег.

14-15 апреля на юге и юго-востоке Казахстана ожидаются сильные дожди.

Лишь в восточных регионах - в ВКО и области Абай - в эти дни будет стоять погода без осадков.

"По республике усилится порывистый ветер, в ночные и утренние часы прогнозируются туманы, днем в западных, южных регионах ожидаются грозы. В температурном фоне резких изменений не ожидается", - добавили в "Казгидромете".

Что делать при грозе?

Как сообщается на сайте ДЧС Алматы, если во время грозы вы находитесь дома, не подходите близко к электропроводке, антеннам, закройте окна, выключите телевизор, радио и другие электробытовые приборы и не касайтесь металлических предметов.

Если гроза застала вас в автомобиле, не покидайте его. При этом закройте окна и опустите антенну радиоприемника.

"Прекратите движение и переждите непогоду на обочине или на автостоянке, подальше от высоких деревьев, не стойте на высоком месте или в открытом поле, переждите грозу в салоне автомобиля, не заправляйте машину во время ненастья, не располагайтесь между машинами или в кузове автомобиля, не сидите на металлических предметах, не прячьтесь под машину, не держите в руках металлические предметы", - предупреждали в ДЧС.

При этом отмечалось, что велосипед и мотоцикл могут быть потенциально опасными во время грозы.

"Их надо уложить на землю и отойти на расстояние не менее 30 метров", - советуют специалисты.

Если в грозу вы оказались на улице, помните: в зоне грозы нельзя бегать и суетиться.

Снимите с себя все металлические украшения (цепочки, кольца, серьги), не приближайтесь к линиям электропередач или высоким деревьям, не стойте рядом с металлической оградой, стальными трубами, рельсами, а также вблизи других проводников электричества.

Как не пострадать при тумане

На сайте ДЧС Жамбылской области указано, что туман – это скопление продуктов конденсации (капель или кристаллов, или тех и других вместе), взвешенных в воздухе непосредственно над поверхностью земли.

Туман сильно уменьшает зону видимости, способствует обману зрения, затрудняет ориентирование. Он искажает восприятие скорости транспортных средств, расстояния до предметов и цветов, кроме красного. Именно поэтому сигнал светофора красный, чтобы его хорошо было видно в любую погоду, и поэтому автомобили красного цвета считаются менее опасными.

При тумане водителям рекомендуется: