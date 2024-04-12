Top.Mail.Ru

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
День Победы
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Сильные дожди обрушатся на часть Казахстана, предупредили синоптики

Опубликовано:

Девушка с зонтом идет по тротуару
Дождь. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Синоптики РГП "Казгидромет" озвучили прогноз погоды по Казахстану на ближайшие три дня - с 13 по 15 апреля, передает NUR.KZ со ссылкой на госметеослужбу.

По словам специалистов, большая часть территории республики остается под влиянием атмосферных фронтальных разделов, в связи с чем здесь сохраняется неустойчивый характер погоды, пройдут дожди, в ночное время на северо-западе, севере и в центре страны возможны дожди с переходом в снег.

14-15 апреля на юге и юго-востоке Казахстана ожидаются сильные дожди.

Лишь в восточных регионах - в ВКО и области Абай - в эти дни будет стоять погода без осадков.

"По республике усилится порывистый ветер, в ночные и утренние часы прогнозируются туманы, днем в западных, южных регионах ожидаются грозы. В температурном фоне резких изменений не ожидается", - добавили в "Казгидромете".

Что делать при грозе?

Как сообщается на сайте ДЧС Алматы, если во время грозы вы находитесь дома, не подходите близко к электропроводке, антеннам, закройте окна, выключите телевизор, радио и другие электробытовые приборы и не касайтесь металлических предметов.

Если гроза застала вас в автомобиле, не покидайте его. При этом закройте окна и опустите антенну радиоприемника.

"Прекратите движение и переждите непогоду на обочине или на автостоянке, подальше от высоких деревьев, не стойте на высоком месте или в открытом поле, переждите грозу в салоне автомобиля, не заправляйте машину во время ненастья, не располагайтесь между машинами или в кузове автомобиля, не сидите на металлических предметах, не прячьтесь под машину, не держите в руках металлические предметы", - предупреждали в ДЧС.

При этом отмечалось, что велосипед и мотоцикл могут быть потенциально опасными во время грозы.

"Их надо уложить на землю и отойти на расстояние не менее 30 метров", - советуют специалисты.

Если в грозу вы оказались на улице, помните: в зоне грозы нельзя бегать и суетиться.

Снимите с себя все металлические украшения (цепочки, кольца, серьги), не приближайтесь к линиям электропередач или высоким деревьям, не стойте рядом с металлической оградой, стальными трубами, рельсами, а также вблизи других проводников электричества.

Как не пострадать при тумане

На сайте ДЧС Жамбылской области указано, что туман – это скопление продуктов конденсации (капель или кристаллов, или тех и других вместе), взвешенных в воздухе непосредственно над поверхностью земли.

Туман сильно уменьшает зону видимости, способствует обману зрения, затрудняет ориентирование. Он искажает восприятие скорости транспортных средств, расстояния до предметов и цветов, кроме красного. Именно поэтому сигнал светофора красный, чтобы его хорошо было видно в любую погоду, и поэтому автомобили красного цвета считаются менее опасными.

При тумане водителям рекомендуется:

  • уменьшить скорость движения, она не должна превышать половины расстояния видимости в метрах. Например, при видимости 20 м она должна быть не более 10 км/ч;
  • быть готовым остановиться в пределах той видимости дороги;
  • следует ехать при ближнем свете фар, который лучше освещает дорогу, чем дальний;
  • включить стеклоочистители;
  • периодически сверять свою скорость по спидометру;
  • использовать звуковой сигнал, особенно на загородной дороге.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2083655-silnye-dozhdi-obrushatsya-na-chast-kazahstana-predupredili-sinoptiki/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.