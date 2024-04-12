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Именем еще одного акима стали пользоваться мошенники

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Звонок, поступающий от незнакомого номера
Телефонный звонок. Иллюстративное фото: d3sign/Getty Images

Поддельный аккаунт в WhatsApp рассылает казахстанцам сообщения от имени акима Карагандинской области Ермаганбета Булекбаева, передает Stopfake.kz.

Сообщается, что в мессенджере WhatsApp появился поддельный аккаунт акима Карагандинской области Ермаганбета Булекбаева, с которого была запущена рассылка с просьбой о финансовой помощи.

"Аккаунт фальшивый, переходить по предложенным ссылкам и перечислять деньги ни в коем случае нельзя", - говорится в сообщении Stopfake.kz.

В пресс-службе Карагандинской области также прокомментировали данный факт.

"В мессенджере WhatsApp рассылается информация якобы от имени акима Карагандинской области Ермаганбета Булекпаева. Сообщение содержит просьбу о перечислении финансовых средств. Это фейк. Информация рассылается интернет-мошенниками.

Просьба не доверять недостоверной рассылке, не перечислять средства и не переходить по сомнительным ссылкам", - сообщили в ведомстве.

Сегодня также стало известно, что мошенники пишут казахстанцам от имени главы Алматинской области Марата Султангазиева. Граждан попросили не доверять этим сообщениям.

А вчера главы Мангистауской и Туркестанской областей Нурлан Ногаев и Дархан Сатыбалды рассказали, что неизвестные рассылают от их имени сообщения гражданам в мессенджере.

Также аким Павлодарской области Асаин Байханов сообщил, что его подчиненным писали неизвестные якобы от его имени. Глава региона приложил скриншот переписки, в котором фигурирует некий куратор из КНБ, якобы приезжавшей с проверкой.

А в пресс-службе правительства рассказали о рассылке информации якобы от имени премьер-министра Олжаса Бектенова и членов правительства, содержащей просьбу о перечислении денег. В ведомстве предупредили, что информация рассылается интернет-мошенниками.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2083922-imenem-esche-odnogo-akima-stali-polzovatsya-moshenniki/

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