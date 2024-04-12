Еще от одного акима приходят сообщения казахстанцам
Опубликовано:
Мошенники пишут казахстанцам от имени главы Алматинской области Марата Султангазиева. Граждан просят не доверять этим сообщениям, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат региона.
Как сообщает пресс-служба ведомства, мошенники, представляющиеся акимом области, в последнее время активизировались. В подтверждение был приложен скриншот одного из таких сообщений.
"В мессенджерах злоумышленник пишет и представляется якобы акимом области. Просим вас не доверять подобным сообщениям, не переходить по сомнительным ссылкам", - предупредили в пресс-службе.
Данный факт был зарегистрирован в управлении полиции Қонаева. Проводится процессуальная проверка для обеспечения полноты, всесторонности и объективности в расследовании факта.
Ранее акимы Мангистауской и Туркестанской областей Нурлан Ногаев и Дархан Сатыбалды рассказали, что неизвестные рассылают от их имени сообщения гражданам в мессенджере. Казахстанцев попросили не переходить по сомнительным ссылкам, а также ничего не отправлять.
Также аким Павлодарской области Асаин Байханов сообщил, что его подчиненным писали неизвестные якобы от его имени. Глава региона приложил скриншот переписки, в котором фигурирует некий куратор из КНБ, якобы приезжавшей с проверкой.
А в пресс-службе правительства рассказали о рассылке информации якобы от имени премьер-министра Олжаса Бектенова и членов правительства, содержащей просьбу о перечислении денег. В ведомстве предупредили, что информация рассылается интернет-мошенниками.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2083505-esche-ot-odnogo-akima-prihodyat-soobscheniya-kazahstantsam/