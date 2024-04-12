Еще от одного акима приходят сообщения казахстанцам

Мошенники пишут казахстанцам от имени главы Алматинской области Марата Султангазиева. Граждан просят не доверять этим сообщениям, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат региона.

Как сообщает пресс-служба ведомства, мошенники, представляющиеся акимом области, в последнее время активизировались. В подтверждение был приложен скриншот одного из таких сообщений.

Скриншот сообщения. Фото: акимат Алматинской области

"В мессенджерах злоумышленник пишет и представляется якобы акимом области. Просим вас не доверять подобным сообщениям, не переходить по сомнительным ссылкам", - предупредили в пресс-службе.

Данный факт был зарегистрирован в управлении полиции Қонаева. Проводится процессуальная проверка для обеспечения полноты, всесторонности и объективности в расследовании факта.

Ранее акимы Мангистауской и Туркестанской областей Нурлан Ногаев и Дархан Сатыбалды рассказали, что неизвестные рассылают от их имени сообщения гражданам в мессенджере. Казахстанцев попросили не переходить по сомнительным ссылкам, а также ничего не отправлять.

Также аким Павлодарской области Асаин Байханов сообщил, что его подчиненным писали неизвестные якобы от его имени. Глава региона приложил скриншот переписки, в котором фигурирует некий куратор из КНБ, якобы приезжавшей с проверкой.

А в пресс-службе правительства рассказали о рассылке информации якобы от имени премьер-министра Олжаса Бектенова и членов правительства, содержащей просьбу о перечислении денег. В ведомстве предупредили, что информация рассылается интернет-мошенниками.