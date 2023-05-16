"Невозможно дышать": в Шымкенте пожаловались на невыносимый запах фекалий от пруда

Недовольные граждане. Кадр из видео: almaty.tv

Жители нескольких микрорайонов Шымкента потребовали ликвидировать пруд с нечистотами. Они жалуются, что жить рядом с водоемом, куда стекают канализационные воды, стало невозможно.

Как отметили корреспонденты Almaty.tv, ликвидировать пруд горожане просят уже не первый год.

Водоем расположен вблизи нескольких микрорайонов. Отходы туда сливают якобы из очистного сооружения.

Жители жалуются на невыносимый запах сероводорода и фекалий, а также опасаются вспышки инфекции.

"Когда у нас ветер, зловоние стоит в Самал-3, Бекжан, Алаш, Ынтымак, Нуршуак-1. Последний месяц просто невозможно дышать. Ночью открываем окна, стоит запах фекалий. Возможно, они не добавляют специальные вещества, которые должны поглощать этот запах", - выразила возмущение местная жительница Гульжанар Жуматаева.

Неоднократные обращения к властям, говорят жители, результатов не принесли.

По информации корреспондентов, два года назад на предприятии, которое занимается очисткой канализационных вод, обещали установить мокрый барьер возле зловонного источника, а чиновники рассматривали вопрос переноса очистного сооружения.

"Никому и дела нет до этого, никто не прислушивается к нам. Уже пять лет прошло, одни только обещания. Говорят, теперь: "Солью посыплем, обработаем. Все только на словах", - пожаловалась жительница города Алия Серикбаева.

Замакима города Максут Исахов, который встретился с горожанами, заявил, что закрыть очистное сооружение и ликвидировать пруд с нечистотами сейчас возможности нет.

Тем не менее, чтобы хоть как-то избавить микрорайоны от зловония, пруд намерены засыпать солью.

"Эта соль имеет способность поглощать запахи. Мы также начнем работы по ограждению территории. Сделаем это в тех местах, где собираются отходы. К концу июля мы эти работы закончим", - пообещал Исахов.

Решить проблему и избавить население от зловония власти рассчитывают как минимум в течение нескольких лет.

По информации телеканала, в 2025-м намечено строительство очистного сооружения за городом.

Напомним, в апреле жители правого берега Астаны стали жаловаться на затопленные подвалы, из-за которых в округе стоял запах фекалий. Они заявляли, что отходы циркулируют по кварталу, но не находят выхода.

Отмечалось, что проблемы с застоем канализационных жидкостей в домах на правом берегу столицы начались еще в 2020-м, когда неподалеку заселили несколько высоток. Именно после этого к старым пятиэтажкам, находящимся в низине, по закону сообщающихся сосудов устремились фекальные массы со всей округи. Старые трубы в подвалах полопались от избыточного давления и дали зловонную течь.

А в Алматинской области местные жаловались на неприятный запах из-за завода по переработке овечьих шкур. На место выезжали сотрудники санэпидконтроля - они провели замеры воздуха на содержание вредных веществ. Работа предприятия была приостановлена.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2020679-nevozmozhno-dyshat-v-shymkente-pozhalovalis-na-nevynosimyy-zapah-fekaliy-ot-pruda/