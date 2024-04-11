Дождь, снег и похолодание ожидаются в мегаполисах Казахстана в четверг

Синоптики рассказали, какая погода ожидается в Астане, Алматы и Шымкенте 11 апреля - в Алматы и Астане ожидаются осадки. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

Сегодня в Алматы обещают дождь. Температура днем поднимется до 18 градусов, а ночью опустится до 6 градусов. Скорость ветра составит 3,0 м/с.

Жителям Астаны синоптики прогнозируют снег. Днем воздух прогреется до 4 градусов, ночью температура снизится до -1 градуса. Скорость ветра – 6,8 м/с.

В Шымкенте сегодня осадков не ожидается. В дневное время столбики термометров поднимутся до 21 градуса, ночью опустятся до 7 градусов. Скорость ветра будет на уровне 2,9 м/с.