Дождь снова обещают в одном из мегаполисов Казахстана в среду

Синоптики рассказали, какая погода ожидается в Астане, Алматы и Шымкенте 10 апреля - в столице обещают дождь. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

Сегодня в Алматы будет облачно. Температура днем поднимется до 16 градусов, а ночью опустится до 5 градусов. Скорость ветра составит 3,3 м/с.

Жителям Астаны синоптики прогнозируют дождь. Днем воздух прогреется до 7 градусов, ночью температура снизится до 2 градусов. Скорость ветра – 7,2 м/с.

В Шымкенте сегодня ожидается погода без осадков. В дневное время столбики термометров поднимутся до 19 градусов, ночью опустятся до 7 градусов. Скорость ветра будет на уровне 2,6 м/с.